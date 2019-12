Dončić Sloveniji odprl pot v ligo NBA

"Zaradi izjemnosti našega mladega športnega asa je košarkarski klub Dallas Mavericks za partnerstvo s Slovenijo pripravil posebno ponudbo, ki ponuja številne priložnosti. Klub je ekskluzivno pooblastil družbo Sport Media Focus, da v njihovem imenu sklene partnerstvo z Uradom Vlade RS za komuniciranje (Ukom), Slovensko turistično organizacijo (STO), Javno agencijo RS za spodbujanje podjetništva, internacionalizacije, tujih investicij in tehnologije (Spirit) in Turizmom Ljubljana za izvajanje promocijskih dejavnosti, povezanih s tekmo 11. marca 2020 (Dallas Mavericks – Denver Nuggets) in drugimi dejavnostmi kluba," so pri Ukomu pojasnili v sporočilu za javnost.

Kot pravijo, partnerstvo med drugim zagotavlja promocijo in izpostavitev nacionalne znamke I feel Slovenia na desetih domačih tekmah lige NBA v sezoni 2019/2020 ter na desetih domačih tekmah v sezoni 2020/2021, predstavitev Slovenije kot države in turistične destinacije v polčasu tekme lige NBA, zagotovitev promocijskega razstavnega prostora in izvajanje promocijskih dejavnosti partnerjev na samem dogodku in drugo.

Glavni cilji partnerstva so krepitev in povečanje prepoznavnosti Slovenije in nacionalne znamke I feel Slovenia ter predstavitev države, njene edinstvenosti, nišnosti, gospodarskih, naložbenih in turističnih priložnosti, pravijo pri Ukomu.

"Partnerstvo je nov dokaz, da znamo ob prepoznanih skupnih ciljih nastopati usklajeno kot država in se povezati s partnerji (AmCham Slovenija), ki nam lahko pomagajo pri ciljnem in konkretnem nagovarjanju ameriške poslovne javnosti, ameriških podjetij. S poslovno konferenco v ameriški zvezni državi Teksas (12. marec 2020), ki je po BDP deseto največje svetovno gospodarstvo, se odpirajo edinstvene priložnosti sodelovanja slovenskih in ameriških podjetij," menijo pri Ukomu.

"V sodelovanju s slovenskim turističnim gospodarstvom in drugimi ključnimi partnerji smo trg ZDA že pred leti prepoznali kot enega ključnih prekomorskih trgov, v letu 2020 pa bomo svojo dejavnost tam le še okrepili. V sodelovanju z vrhunskim košarkarjem Luko Dončićem in globalno prepoznanim klubom Dallas Mavericks želimo Slovenijo kot turistično destinacijo približati tistim ciljnim skupinam, ki iščejo aktivna doživetja. Pozornost in viralni doseg odličnih predstav našega Luke predstavljajo izjemen potencial za predstavitev Slovenije milijonom športnih navdušencev v Dallasu, ZDA in po svetu," pa je dejala Maja Pak, direktorica Slovenske turistične agencije.

Tomaž Ambrožič, direktor družbe Sport Media Focus, pa poudarja, da se nenehno potrjuje, da je šport izjemno učinkovita komunikacijska platforma. "Takšne zgodbe, ki jo dobivamo z Luko Dončićem, še nismo imeli. Kot Slovenec sem ponosen, da so skrbniki nacionalne znamke I feel Slovenia prepoznali priložnost, ki jo ponuja sodelovanje z Dallas Mavericks. Klub se je v pogovorih v zadnjih mesecih pokazal kot izjemno naklonjen sodelovanju, tudi Sloveniji kot državi, in prav začutiti je bilo, da tudi v znamki I feel Slovenia vidijo zgodbo, ki jim jo je prinesel Luka Dončić," je dejal Ambrožič.

Podrobnosti partnerstva Slovenije in kluba Dallas Mavericks bodo sicer predstavili na srečanju z mediji 16. januarja prihodnje leto.