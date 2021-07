Predstavitev smernic za prihodnje šolsko leto 24. avgusta 'občutno prepozno'

Sviz se v celoti strinja z opozorili vodstev vzgojno-izobraževalnih zavodov, da bo napovedana predstavitev smernic in posodobljenih modelov pouka za prihodnje šolsko leto 24. avgusta občutno prepozna. Kot so poudarili, ministrica nadaljuje ignoriranje praktikov in Sviza tudi tokrat ni vključila v načrtovanje novega šolskega leta.

"Mediji so v zadnjih dneh povzeli napoved ministrstva za izobraževanje, znanost in šport, da bo, upoštevaje epidemiološke razmere, predstavilo smernice in posodobljene modele pouka za šolsko leto 2021/22. To naj bi se zgodilo 24. avgusta, torej zgolj teden pred začetkom pouka, kar pa je, kot so že opozorili tudi ravnateljice in ravnatelji, občutno prepozno," so v Sindikatu vzgoje, izobraževanja, znanosti in kulture Slovenije zapisali v sporočilu za javnost.

Izpostavili so, da ministrica za izobraževanje Simona Kustec nadaljuje popolno ignoriranje praktikov in da sindikata tudi tokrat ni vključila v razprave in analize o pravkar končanem šolskem letu ter prav tako ne v načrtovanje prihajajočega šolskega leta. Ob tem so spomnili, da so minuli teden na konferenci Evropskega združenja sindikatov izobraževanja (ETUCE) predstavniki Evropske komisije in učiteljskih sindikatov iz vse Evrope sporočili, da je treba učitelje nujno podpreti pri premagovanju težav, ki jih je porodila pandemija covida-19, in še okrepiti socialni dialog. Prav nasprotno kot v Sloveniji je bilo v številnih državah dialoga v minulem letu po navedbah Sviza več, predstavniki zaposlenih so pri iskanju najboljše rešitve za organizacijo in izvedbo pouka v bližajočem se šolskem letu povabljeni k sodelovanju v delovnih skupinah. Da se je v času, ko so bili vrtci in šole zaprti, nakopičilo pri zaposlenih, otrocih in njihovih starših mnogo dodatnih težav in da se je treba ustrezno pripraviti na bližajoče se šolsko leto, je junija opozorilo Društvo šolskih svetovalnih delavcev Slovenije. Že konec marca je Sviz ministrico za izobraževanje pozval k nujnim spremembam pri organizaciji in delu šolske svetovalne službe, a se ta ne odziva, so navedli.

icon-expand Konec avgusta bo že prepozno, opozarjajo na Svizu. FOTO: Aljoša Kravanja

Ministrstvo naj poskrbi za prezračevanje, sisteme za razkuževanje zraka; cepljenje mora ostati prostovoljna odločitev Sviz že vse od začetka pandemije naslavlja na ministrstvo pozive in predloge, ki bi pripomogli k temu, da bi vzgojno-izobraževalni proces lahko potekal v vrtcih in šolah. Zato znova poziva ministrstvo, naj v vrtcih in šolah poskrbi za ustrezno prezračevanje, sisteme za razkuževanje zraka ter vse ostale potrebne zdravstveno-varnostne ukrepe, s katerimi bo zaščitilo zaposlene in otroke. Sindikat zahteva, naj zdaj obvezno tedensko testiranje zaposlenih po načelu zaupanja zamenja samotestiranje na domu. Prav tako mora tudi cepljenje vzgojiteljev, učiteljev in drugih zaposlenih v vzgoji in izobraževanju proti covidu-19 ostati prostovoljna in svobodna odločitev vsakega posameznika, so še dodali v sindikatu.