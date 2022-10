Predstavitev spletnega kalkulatorja za preverjanje zneska pomoči

S kalkulatorjem, na katerem si bo lahko posameznik izračunal, ali je upravičen do energetskega dodatka in v kakšni višini, želi ministrstvo med drugim spodbuditi ljudi, ki niso vključeni v sistem denarne socialne pomoči ali varstvenega dodatka, da preverijo, ali so morda do pomoči upravičeni.

Po zakonu o začasnih ukrepih za odpravo posledic draginje za najbolj ranljive skupine prebivalstva bodo enkratni dodatek prejeli prejemniki denarne socialne pomoči in varstvenega dodatka ter invalidi.