Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
Slovenija Črna kronika Tujina Gospodarstvo Znanost in tehnologija Fokus Inšpektor Svet
Voyo.si
Slovenija

Predstavljajo se kot bančni uslužbenci, pridobivajo podatke in kradejo denar

Ljubljana, 17. 03. 2026 12.46 pred 13 minutami 2 min branja 1

Avtor:
M.V.
Spletna prevara

Združenje bank Slovenije opozarja na povečano število poskusov telefonskih prevar, pri katerih se goljufi predstavljajo kot bančni uslužbenci. V zadnjih dneh so banke zaznale več tovrstnih poskusov zlorab, katerih cilj je pridobivanje osebnih ter bančnih podatkov posameznikov.

V prevarantskih klicih storilci pogosto navajajo, da je bila posamezniku domnevno zavrnjena vloga za kredit ali da so bili v njegovem imenu odprti novi bančni računi oziroma sklenjene kreditne pogodbe. S tem želijo pri posamezniku vzbuditi občutek nujnosti in strahu ter ga prepričati, da so njegovi podatki zlorabljeni, so sporočili iz Združenja bank Slovenije.

Prevaranti nato žrtve pozivajo, naj zaradi 'zavarovanja sredstev' denar prenesejo na tako imenovani varni račun oziroma naj odprejo nov bančni račun po njihovih navodilih. V nadaljevanju pogosto, kot poroča Si-Cert v okviru ozaveščanja Varni na internetu, zahtevajo izpolnitev obrazcev, ki jih pošljejo žrtvam po elektronski pošti in tako skušajo pridobiti občutljive osebne ter bančne podatke, kot so številka bančnega računa ali varnostna (CVV) koda plačilne kartice.

Združenje bank Slovenije poudarja, da "banke in hranilnice svojih strank ne kličejo z zahtevami po posredovanju osebnih in občutljivih podatkov, prav tako ne zahtevajo prenosa sredstev na druge račune zaradi domnevnih varnostnih razlogov. Takšne zahteve so jasen znak prevare".

Strankam bank in hranilnic svetujejo, da so ob tovrstnih klicih izjemno previdni, da ne razkrivajo osebnih ali bančnih podatkov ter da klic takoj prekinejo. "Če ste podatke že posredovali ali izvedli nakazilo, nemudoma stopite v stik s svojo banko ali hranilnico ter obvestite tudi pristojne institucije, vključno s SI-CERT," so že zapisali v sporočilu za javnost.

banke prevare goljufi

  • 00
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
  • 13
KOMENTARJI1

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
BMReloaded
17. 03. 2026 13.21
Izvor je pa v izraelu...pa to
Odgovori
0 0
bibaleze
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1573