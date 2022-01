Predstavljamo vam kratek vodnik o vsem, kar morate vedeti, če si želite za hišnega ljubljenčka psa

Pes je obveznost, saj ima potrebe, ki jih je treba zadovoljiti. Potrebe se razlikujejo glede na pasmo in značaj. Nekatere pasme zahtevajo dolge in aktivne sprehode, druge stalno ukvarjanje z njimi, igro in šolanje (predvsem v zgodnji mladosti). Nekatere potrebujejo stalno duševno stimulacijo, druge pa imajo potencialne zdravstvene težave že prirojene, zato moramo biti pripravljeni. Pri vsem tem je ključnega pomena dobra organizacija. Premislite, koliko prostega časa imate oziroma koliko ga lahko porabite za aktivnosti s svojim psom.

Imeti hišnega ljubljenčka je velik čustveni dejavnik. Ste pripravljeni na čustveno povezanost? Ste sposobni poskrbeti za njegovo dobro počutje in mu stati ob strani v trenutkih, ko vas bo potreboval? Ker konec koncev bo imel samo vas. Odgovorno lastništvo pomeni tudi finančne stroške, saj če mu želite omogočiti dolgo in srečno življenje, mu morate izbrati primerno hrano. Pripravljeni morate biti tudi na različne nepredvidene zdravstvene situacije in obiske veterinarja, kar prav tako zahteva finančno stabilnost.

Čeprav se sliši nekoliko čudno, je odgovor na to vprašanje izjemno pomemben. Če še ne veste, kam vas bo prihodnost zanesla tako poslovno kot zasebno, dobro premislite, ali je res pravi čas, da si omislite psa. Koliko časa preživite doma ali zunaj? Je vaš način dopustovanja primeren za psa? Veliko potujete (posledično bi ga morda pogosto prepuščali komu v oskrbo)? Nameravate oditi v tujino? Obstaja veliko dejavnikov, ki vplivajo na kakovost vašega življenja in življenja vašega ljubljenčka, zato dobro premislite o njih.

Pomen priprave kužka na dom in zgodnje socializacije

Skrben in odgovoren lastnik bo s kužkom zgradil zaupanje, da se bo le-ta počutil varnega in zaščitenega. Za začetek je pomembno, da mu zagotovite poseben prostor v domu. Že od malih tačk bi moral imeti svoj red oz. urnik, posteljico in igrače. Vedno naj ima na voljo posodo s svežo vodo in redno ga vodite na sprehode. Tu so še kakovostna prehrana, vzgoja in socializacija. Z obiskom pasje šole ter vztrajnostjo in doslednostjo pri vzgoji boste pridobili prijatelja za preživljanje sproščenih in prijetnih skupnih trenutkov.

Ste dobro raziskali vse, kar je pomembno glede psa?

Zelo pomembno je, da izberete pasmo, ki ustreza vašim potrebam in ki vam bo življenje polepšala, ne pa otežila. Ni enako, če si na primer omislite terierja jack russell, ki je izjemno energične pasme, ali pa angleškega kokeršpanjela, ki je nežen in idealen za ljubkovanje ter bivanje v stanovanju. Poleg pasme je pomembno raziskati, kakšno hrano potrebuje, saj je ta ključna sestavina recepta za dolgo življenje in zdravje vašega ljubljenčka.