Predstavljamo vsestransko uporabne sesalnike Kärcher!

Brez težav lahko z njimi očistite vaše vozilo, delavnico, okolico doma, tekočino in črepinje, notranjost stanovanja in še mnogo drugega.

Kärcher sesalnike za suho/mokro sesanje boste prepoznali po njihovi oznaki WD . Odlikuje jih izjemna sesalna moč, zaradi česar lahko z njimi posesate vse vrste umazanije ( mokro, suho, grobo, fino ) in so zato najbolj vsestransko uporabni.

Kärcher sesalniki poleg kakovosti, navdušujejo tudi s svojo učinkovitostjo in vsestransko uporabo.So nepogrešljivi asistenti pri čiščenju našega doma, vendar le, če jih izberemo pravilno glede na naše potrebe in želje.

- Ročni sesalnik, ki vam vedno pride prav pri vsakodnevnih opravilih. Ta Kärcher sesalnik navdušuje s svojo majhno težo in veliko močjo, zato hitro postane nepogrešljiv pomočnik v vsakem domu. Z njim lahko enostavno očistite umazanijo v kuhinji, prah v dnevni sobi, mačji pesek v kopalnici in tudi vaše vozilo.

Drugi model sesalnika pa je pokončni sesalnik VC 5, ki s pametnim sistemom filtra brez vrečk zagotavlja izjemno sesalno moč in popolno udobje pri čiščenju vseh vrst površin. Navdušil pa vas bo tudi s svojo visoko zmogljivostjo, visoko manevrsko sposobnostjo in popolnim udobjem pri čiščenju vašega doma.

Sesalnik za suho in mokro sesanje lahko uporabite na dva načina, in sicer s filtrsko vrečko ali brez nje. Sesanje s filtrsko vrečko je primerno za sesanje suhih površin, medtem ko za mokro sesanje filtrska vrečka ni potrebna.

V hotelih, pisarnah in drugih javnih prostorih, kjer je obremenjenost velika, je tudi potreba po čiščenju veliko večja, sami sesalniki pa morajo biti še bolj vzdržljivi in učinkoviti. V tem primeru priporočamo profesionalni sesalnik iz Kärcherjevega profesionalnega programa, ki bo v celoti zadovoljili potrebam zahtevnejših uporabnikov.

V programu profesionalnih sesalnikov za suho sesanje so vam na voljo izjemno tihi, visoko učinkoviti in vsestransko uporabni modeli. Ti porabijo malo električne energije in so visoko učinkoviti, na voljo pa so vam tudi baterijski modeli brez kabla.

Za temeljito čiščenje preprog pa lahko izberete klasične sesalnike za čiščenje preprog in krtačne sesalnike za preproge.

Za popolno čistočo vašega doma so Kärcher sesalniki več kot odlična izbira, saj pestra ponudba različnih modelov zadovolji številne potrebe uporabnikov. Če pa so vaše zahteve večje, potem posezite po profesionalnih modelih.





