Tole so novi pametni telefoni z vrhunsko optiko!

Pametni telefon Xiaomi 14 Ultra je opremljen s profesionalno konfiguracijo štirih kamer z izjemnim razponom goriščnic od 12 in 120 milimetri. Glavna kamera z brezstopenjsko prilagodljivo zaslonko med f/1,63 in f/4,0 omogoča nemoteno prilagajanje svetlobnim razmeram. Izjemno 1-palčno tipalo (LYT-900) z dinamičnim razponom do 14 EV pa poskrbi za izjemno kakovostne fotografije tudi v zelo zahtevnih okoljih. Glavno kamero dopolnjuje plavajoči teleobjektiv s 75-milimetrsko goriščnico, 120-milimetrski periskopski objektiv in 12-milimetrski širokokotni objektiv, pri zasnovi katerih je ravno tako sodelovalo podjetje Leica.

Zasnovan je okoli robustne strukture (Xiaomi Guardian Structur) iz aluminijastega okvirja visoke trdnosti, tehnološko naprednega veganskega usnja in utrjenega stekla Xiaomi Shield Glass. Ker je okvir izdelan iz enega samega bloka aluminija, je 1,39-krat trdnejši. Po zaslugi Xiaomijeve nano-tehnološke formule, je vegansko usnje lažje in nudi 6-kratno boljšo odpornost proti obrabi, medtem ko utrjeno steklo z dosledno ukrivljenostjo na vseh straneh in vogalih brezhibno združuje vizualno privlačnost ravnega zaslona z otipljivimi povratnimi informacijami ukrivljenega roba. Xiaomi 14 Ultra obenem s 17-centimetrskim (6,73-palčnim) zaslonom AMOLED osupljive razločljivosti 3.200 x 1.440 svetlobnih pik (WQHD+), prilagodljivo hitrostjo osveževanja med 1 in 120 herci in vrhnjo svetilnostjo 3.000 kandel na novo opredeljuje vizualno izkušnjo.

Od leta 2022 po formaliziranju strateškega partnerstva sta podjetji Xiaomi in Leica z neusmiljenim prizadevanjem za odličnost z vsako generacijo pametnih telefonov nenehno na novo opredeljevali industrijske standarde. Vrhunec njunega sodelovanja so pametni telefoni serije Xiaomi 14 z integriranimi najnaprednejšimi optičnimi komponentami v optiki Leica Summilux, ki utrjuje položaj Xiaomija kot vodilnega v inovacijah s področja mobilnega upodabljanja.

Xiaomi 14 je zasnovan kot kompakten vsakodnevni spremljevalec, saj meri le 152,8 x 71,5 x 8,20 milimetra. Njegova nežno ukrivljena zadnja plošča zagotavlja udoben in varen oprijem, medtem ko je minimalistična estetika in čist videz na zgornjem in stranskem robu dosežena s premestitvijo zvočnika na zaslon in infrardečega vmesnika bližje kameri. Zasnova z izjemno tankimi robovi okoli zaslona je mogoča po zaslugi napredne tehnologije integracije elektronike pod zaslon (FIAA), kar pomeni, da poglobljeno vizualno izkušnjo nadgrajuje samo 1,71 milimetra široki spodnji rob (brada telefona).

Izredni pametni telefon Xiaomi 14 Ultra, ki z značilnim fotografskim modulom in ravnim hrbtiščem navdih črpa iz tradicionalne estetike fotoaparatov, bo na voljo v klasični črni in beli barvi.

Xiaomi je sočasno predstavil še dodatek, fotografski komplet, ki je namenjen navdušencem, saj ponuja razširjene funkcije v namenskem držalu in ohišju. Vključuje dvostopenjski sprožilec, ročico za povečavo, prilagodljiv gumb za snemanje videoposnetkov, dodatno prilagodljivo kolesce in baterijo s kapaciteto 1.500 miliamperskih ur.

Da bi omogočili profesionalno izkušnjo snemanja, Xiaomi s filmskim načinom uvaja prakse filmske industrije, kot sta razmerje stranic 2,39 : 1 in pravilo osi (180 stopinjsko pravilo), kar zagotavlja videoposnetke s pristnim kinematografskim videzom in zameglitvijo gibanja. Poleg tega so video posnetki v visokem dinamičnem razponu (HDR) kodirani v 10-bitnem standardu Rec.2020, ki bolje ohranja podrobnosti, poudarke in sence ter v tem presega prejšnji 8-bitni standard BT-709. Obenem režiserski način ponuja vmesnik profesionalne kakovosti z naprednim upravljanjem parametrov in snemanjem v formatu Log za prilagodljivo postprodukcijo. Xiaomi 14 Ultra je mogoče povezati z drugimi napravami Xiaomi, kot so zunanji monitorji za poglobljeno produkcijsko izkušnjo, vključno z novim tabličnim računalnikom Xiaomi Pad 6S Pro.

Poleg fotografskih so ravno tako impresivne tudi video zmogljivosti, saj Xiaomi 14 Ultra omogoča snemanje v razločljivosti 8K s 30 sličicami na sekundo na vseh štirih zadnjih kamera, ki se ponašaj s 50-milijonskimi tipali. Korak naprej predstavlja snemanje z glavno kamero, saj ta omogoča zajem 120 sličic na sekundo v razločljivosti 4K, kar je ekvivalent 5-kratne upočasnitve dogajanja. Poleg tega je pri ločljivosti 4K omogočena povečava v celotnem obsegu pri 60 sličicah na sekundo. Xiaomi 14 Ultra podpira tudi snemanje v standardu Dolby Vision pri ločljivosti 4K 60 sličic na sekundo in nudi stabilizacijo za nemoten zajem videoposnetkov, medtem ko za zajem prostorskega ali usmerjenega zvoka skrbijo kar štirje mikrofoni.

Vsestransko fotografsko izkušnjo zagotavljajo tri zadnje kamere s širokim razponom goriščnic od 14 do 75 milimetrov. Novi pametni telefone je zasnovan okoli 50-milijonskega tipala Light Fusion 900, zaslonke f/1,6, optike Leica Summilux in dinamičnim razponom glavne kamere do 13,5 EV. Poleg tega sta na voljo še 50-milijonska širokokotna kamera z goriščnico 14 milimetrov in kamera s plavajočim teleobjektivom Leica z goriščnico 75 milimetrov ter najmanjšo razdaljo ostrenja le 10 centimetrov.

Kar zadeva zaslon, je Xiaomi 14 opremljen s presenetljivim 16,15-centimetrskim (6,36-palčnim) zaslonom CrystalRes AMOLED razločljivosti 2.670 x 1,200 svetlobnih pik (1,5K). Z izjemno vrhnjo svetilnostjo 3000 kandel so barve živahne, slike pa ostanejo jasne tudi pod neposredno sončno svetlobo. Poleg tega spremenljiva hitrost osveževanja, od 1 do 120 hercev, zagotavlja gladko in nemoteno gledanje pri različnih dejavnostih, vključno z brskanjem, branjem in igranjem iger.

Brezkompromisna strojna oprema odklepa ves zmogljivostni potencial

Xiaomi 14 in Xiaomi 14 Ultra poganja vodilna mobilna platforma Snapdragon 8 Gen. 3, ki se v primerjavi s prejšnjo generacijo ponaša z impresivnim 32-odstotnim povečanjem zmogljivosti procesorja in 34-odstotnim zmanjšanjem porabe energije ter izjemnim 34-odstotnim povečanjem zmogljivosti grafičnega procesorja in 38-odstotnim zmanjšanjem porabe energije. Pametni telefon Xiaomi 14 nudi izjemne prenosne hitrosti v brezžičnih omrežjih Wi-Fi 7 po zaslugi podpore kanalov širine 320 megahercev čipa Qualcomm FastConnect 7800, medtem ko gre Xiaomi 14 Ultra še korak naprej s funkcijo HBS (High Band Simultaneous), ki zagotavlja najhitrejši prenos podatkov in ob najnižji možni zakasnitvi, kar predstavlja revoluciji v sočasni hitri povezanosti več naprav.

Nova pametna telefona sta opremljena s hladilnim sistemom Xiaomi IceLoop, da lahko ponujata neprimerljivo raven gladkega delovanja pri zahtevnih primerih rabe, kot so snemanje videa, računalniška fotografija, umetna inteligenca v realnem času in intenzivno igranje iger. Tudi v tem primeru je rahla izjema Xiaomi 14 Ultra z dvokanalnim sistemom hlajenja, ki uvaja namenski drugi toplotni kanal izključno za hlajenje kamer, kar še dodatna izboljša gladko delovanje med fotografiranjem in snemanjem videa.

Kar zadeva baterijo in polnjenje, sta Xiaomi 14 in Xiaomi 14 Ultra opremljena s sistemom za upravljanje baterije Xiaomi Surge, ki zagotavlja podaljšano delovanje skozi ves dan. Xiaomi 14 se ponaša z baterijo s kapaciteto 4610 miliamperskih ur, ki jo podpirata hitro 90-vatno (HyperCharg) in 50-vatno brezžično polnjenje (HyperCharge). Xiaomi 14 Ultra pa z večjo baterijo s kapaciteto 5000 miliamperskih ur z 90-vatnim in najnovejšim 80-vatnim brezžičnim polnjenjem.

Potopite se v prihodnost pametnega ekosistema s sistemom Xiaomi HyperOS

Pametni telefoni serije Xiaomi 14 so opremljeni z vrhunskim operacijskim sistemom Xiaomi HyperOS, ki je vrhunec sedemletnega predanega razvoja družbe Xiaomi. Na človeka osredotočen sistem je zasnovan za pametni ekosistem človek - avto – dom in se osredotoča na štiri glavne cilje: celovito preoblikovanje, inteligentna povezljivost med napravami, proaktivna inteligenca in varnost. Z operacijskim sistemom Xiaomi HyperOS lahko izkusite gladko delovanje sistema z naprednimi zmožnostmi upravljanja datotek in pomnilnika, prenovljen uporabniški vmesnik, obogaten z grafičnim podsistemom, nemoteno povezljivost med napravami ter celovite funkcije za varnost in zasebnost, ki zagotavljajo varno in povezano izkušnjo.

Nova integracija z aplikacijo Google Fotografije bo omogočila varno kopiranje fotografij in videoposnetkov v galeriji Xiaomi. Brez težav boste pregledovali, urejali in delili vsebino, varnostno kopirano v Googlovi storitvi, neposredno iz galerije Xiaomi. Funkcija bo na napravah Xiaomi po vsem svetu na voljo spomladi 2024.

Serija Xiaomi 14 v celoti vključuje najsodobnejšo tehnologijo umetne inteligence, ki jo omogoča sistem Xiaomi HyperOS za pametnejše življenje. Veliki modeli umetne inteligence so integrirani v različne sistemske aplikacije, kar zagotavlja poenostavljene in inteligentne funkcije. Podnapisi z umetno inteligenco omogočajo prepisovanje govorjene vsebine med videokonferenca v realnem času. Sposobnost obdelave naravnega jezika omogoča iskanje določene fotografije v zbirkah fotografij, tako da opišete, kaj iščete. Poleg tega sta na volje še funkciji umetne inteligence, ki uporabljata napredne algoritme za ustvarjanje novih portretnih kompozicij in realističnih razširitev obstoječih fotografij.

Proaktivna inteligenca je dosežena s tehnologijo Xiaomi HyperMind, ki napravam omogoča proaktivno razumevanje potreb in ustrezno ukrepanje. Uporablja štiri zaznavne sposobnosti naprav - okolje, vid, zvok in vedenje, da se nauči uporabniških preferenc in samodejno prilagodi naprave njihovim potrebam. Če na primer prižgete luč v dnevni sobi, ko odklene pametno ključavnico, bo po učenju tega vzorca in pridobitvi soglasja ekosistem samodejno osvetlil sobo.

Konec oktobra lani je podjetje Xiaomi napovedala celovito nadgradnjo strategije, s katero je prešla s pametnega telefona in naprav interneta stvari, na pametni ekosistem človek – avto – dom, saj so avtomobili postali nova in ključna strateška usmeritev podjetja. S predstavitvijo novih pametnih naprav interneta stvari, pametnih telefonov serije Xiaomi 14 in električnega avtomobila SU7, kar vse poganja operacijski sistem Xiaomi HyperOS, Xiaomi uveljavlja vodilno vlogo na področju tehnoloških inovacij. Napredek v tem portfelju poudarja neomajno zavezanost podjetja Xiaomi inovacijam in izjemni uporabniški izkušnji.

Xiaomi Pad 6S Pro: velike ideje na večjem zaslonu

Tablični računalnik Xiaomi Pad 6S Pro je ustvarjen za izpolnjevanje najintenzivnejših potreb po produktivnosti, saj ponuja izjemen zaslon in poglobljeno uporabniško izkušnjo. Ponaša se z 32-centimetrskim (12,4-palčnim) zaslonom razločljivosti 3.038 x 2032 svetlobnih pik (3K), 144-herčnim osveževanjem in z velikim razmerjem stranic 3:2. Ker nudi neprimerljivo ostrino pri različnih opravilih, od branja najfinejšega besedila do urejanja slik visoke ločljivosti ali potopitve v najnovejše igre, je idealen za delo in preživljanje prostega časa. Tablični računalnik je opremljen je z robustno baterijo kapacitete 10.000miliamperskih ur (tipično), ki jo dopolnjuje ultra hitro 120-vatno polnjenje (HyperCharge), da lahko uživate v krajšem času polnjenja in daljši življenjski dobi baterije.

Xiaomi Pad 6S Pro je zasnovan okoli zmogljive mobilno platformo Snapdragon 8 Gen 2 (4 nm) za bliskovite hitrosti in svilnato gladko delovanje. V kombinaciji s sistemom Xiaomi HyperOS uvaja revolucionarne nove funkcije. Home Screen+ omogoča interakcijo s pametnimi telefoni neposredno iz vmesnika tabličnega računalnika - odgovarjanje na sporočila ali sprejemanje klicev - brez neposredne interakcije s pametnimi telefoni. Fotografska funkcija aplikacije Beležka, ki deluje med napravami, izkorišča zmogljivosti fotoaparata pametnega telefona in omogoča zajemanje in vstavljanje slik neposredno v vsebino zapiskov v tabličnem računalniku, kar olajša ustvarjanje vizualno privlačnih dokumentov. Novo nadzorno središče Xiaomi Smart Hub pa povezuje do sedem naprav hkrati, vključno z različnimi z umetno inteligenco podkrepljenimi napravami interneta stvari (AIoT)

Xiaomi Pad 6S Pro dopolnjujeta vsestransko pisalo Xiaomi Focus Pen in tipkovnica Xiaomi Touchpad Keyboard - osnovni orodji za preoblikovanje naprave v vrhunsko prenosno delovno postajo. Tipkovnica izboljša zmožnost natančnega izbiranja datotek in upravljanja zapletenih nalog urejanja videoposnetkov, medtem ko se pisalo ponaša z 8192 stopnjami občutljivosti na pritisk in frekvenco vzorčenja 240 hercev. Njegova odzivnost je še boljša zaradi izjemno nizke zakasnitve, ki znaša le 5 milisekund, kar je opazen napredek v primerjavi s prejšnjo generacijo elektronskega pisala. Opremljen je še z večnamenskim gumbom Spotlight, ki povečuje funkcionalnost, ki presega pisanje, zato je nepogrešljiv pri hitrem zajemanju slik in pisanju beležk.