Predstavnice nevladnih organizacij izpostavile slabšanje položaja žensk med epidemijo

Tea Jarc je na novinarski konferenci pred DZ ob današnjem mednarodnem dnevu žensk opozorila, da trg dela in ukrepi države v skoraj letu dni od začetka epidemije covida-19 niso ustrezno naslovili težav žensk. "Zato se je v tem času bolj povečala brezposelnost žensk, ženske so bolj podvržene prekarnosti, utrpele so več izgub prihodkov in posledično so se razlike med spoloma le še povečale. Ob tem so ženske nase prevzele še večji del gospodinjskega in skrbstvenega dela, poleg opravljanja svoje službe so postale še vzgojiteljice in učiteljice, skrbele so za zdravje svojih otrok in še starejših družinskih članov," je izpostavila.

Planšakova pa je dodala, da ženske zase zahtevajo varno okolje, da"lahko posežemo po prihodnosti, ko bomo vsi enakovredni". Dotaknila se je tudi spolnega nadlegovanja v univerzitetnem prostoru in opozorila, da so nasilje, nadlegovanje in trpinčenje še vedno nekaj, kar doleti skoraj vsako mlado žensko. V univerzitetnem okolju je zaskrbljujoča odsotnost pravilnikov ali pomanjkljivosti v pravilnikih, saj potem velja, da "brez zakona ni zločina".