Predstavniki Adrie od Šarca zahtevali, da pomaga, sicer podjetja ne bo več?

Na portalu Siol.net trdijo, da je Holger Kowarsch , Adriin direktor zahteval pomoč, v nasprotnem primeru, da bodo zaprli družbo, odpustili več 100 zaposlenih in Slovenijo tik pred začetkom predsedovanja EU odrezali od preostalega sveta. Mudili so se tudi pri gospodarskem ministru, Zdravku Počivalšku , ki pravi: "Zadev, ki ste jih omenili, ne morem komentirat in tudi mislim, da se take zadeve ne rešujejo v medijih. Če vi več veste o tem, v kakem stanju je Adria, tega jaz ne morem komentirati."

Čeprav pri Adrii zatrjujejo, da je šlo za vljudnostno-spoznavni sestanek, je neuradno šlo za veliko več. "Menimo,da bi država morala z zasebnim sektorjem bolje sodelovati in sooblikovati ustrezno poslovno okolje", so zapisali,

Težave Adrie so že nekaj časa znane. Zamujanja in odpovedi letov, poslovanje z izgubo in denimo preobremenjeni piloti, katerih delavniki presegajo 50 ur. Neuradno je Marjan Šarec odgovoril, da bodo ključne letalske povezave zagotovili z ali brez Adrie. V državnem vrhu že preverjajo scenarije ob morebitnem stečaju.

Alenka Bratušek je dejala: "Tukaj skupaj z ministrstvom za finance iščemo zakonite možnosti, zagotovitve določenih nujno potrebnih linij za našo državo."

Kako zahteven je letalski posel so nemški lastniki zbrani v skladu 4k očitno že spoznali. Decembra lani so jo dokapitalizirali z novimi 4 milijoni evrov. Kar pa je malenkost v primerjavi z državnimi injekcijami. Od leta 2007 pa vse do prodaje 2016, je država Adrii namenila 83 milijonov evrov.

Lana Šćuric pravi: "Vedeti morate, da 4k ni sklad, ki letalske družbe kupuje zato, da bi na njih zaslužil, ampak da bi jih prodal, spravil v bankrot in nato zaslužil. Kot je to naredil z letalskim prevoznikom Darwin, ki ni veliko manjši od Adrie."

Uradno v Šarčevem kabinetu trdijo, da je stabilno poslovanje Adrie Airways ključnega pomena, zato bo zanimivo ali bo Adria dobila željena državna jamstva za nova posojila pri bankah in dodatna posojila pri državnem Petrolu.