Predstavniki delavcev Salonita v Ljubljani: Borimo se za delo poštenih ljudi

Predlog novele zakona o varstvu okolja bi zaostril zahteve glede izpustov iz naprav za sosežig. Po obravnavi na matičnem odboru, kjer je bilo sprejetih nekaj dopolnil, sicer ne govori več o izenačitvi standardov za sosežig in sežig odpadkov, ampak določa, da vlada za naprave za sosežig določi tako stroge mejne vrednosti emisij, kot so določene v zaključkih o najboljših razpoložljivih tehnologijah za sežig, razen če zaključki o BAT za naprave za sosežig določajo strožje mejne vrednosti.

"Verjamemo, da bodo v DZ sprejeli zakon, po katerem bo treba tehnologijo spremeniti, jo izboljšati in delati za dobrobit vseh ljudi. Vsi si želimo čistega zraka in tudi mi smo za to, samo pustite nam delati," je pozvala.

Občinska svetnica Kanala Klelija Dolenc (DeSUS) pa je pozvala, naj se posluša stroko. "Ne pustimo iniciativnim skupinam, da same določajo pravila," je dejala. Predlog novele sta v obravnavo vložila društvo Eko Anhovo in dolina Soče ter Inštitut 8. marec in civilna iniciativa Danes.

"To je precej sporno. Poslanci se morajo zavzemati za to, da se v zakon doda, da se dosegajo mejne vrednosti samo, če obstajajo za to sprejemljive tehnologije," je izpostavila.

Ob današnji obravnavi predloga sprememb zakona v DZ je članica sveta delavcev Salonita Anhovo Tereza Pahor pred stavbo parlamenta opozorila, da zakon, ki ga danes sprejemajo poslanci, ni enak tistemu, ki ga so ga podprli odbori in to predvsem v kritični točki, ki govori o doseganju mejnih vrednosti.

V Inštitutu 8. marec ob tem poudarjajo, da bo novela zakona prebivalcem in prebivalkam Anhovega zagotovila čistejši zrak, v Sloveniji pa vzpostavila bolj transparenten sistem nadzora nad onesnaževanjem. "Novela ne bo velik doprinos le za prebivalce Soške doline, temveč bo na zakonski ravni zagotovila, da se tovrstno onesnaževanje in njegove tragične posledice v Sloveniji ne bi nikoli več ponovile," izpostavljajo.

Predlog sprememb je nastal v sodelovanju prebivalcev in prebivalk Soške doline, ki so zbrani v društvu Eko Anhovo in dolina Soče ter civilni+e iniciative Danes ter Inštituta 8. marec. Nastal je na podlagi mnenja stroke in dolgoletnemu boju prebivalcev in prebivalk Soške doline. Za njim poleg več kot 5.000 podpisnikov in podpisnic podpore stoji tudi občinski svet občine Kanala ob Soči.

Mateja Satler o 'plačanem propagandnem shodu'

Državni zbor je na izredni seji opravil drugo obravnavo predloga zakona o varstvu okolja, ki zaostruje zahteve glede izpustov iz naprav za sosežig. Kot je poudarila predstavnica predlagateljev zakona Mateja Satler, ljudje iz srednjega Posočja po dolgih letih opozarjanj in številnih neuslišanih prošnjah ter apelih k zaščiti zdravja ljudi prvič upajo, da se stvari končno obračajo v pravo smer. Noveliran zakon o varstvu okolja po njenih besedah prinaša spremembe, s katerimi bodo pridobili vsi - prebivalci Anhovega, Soške doline, Krškega in ostalih krajev, kjer obratujejo naprave za sosežig.

Zakon med drugim prinaša zaostritve glede izpustov emisij dimnih plinov in uvaja bolj transparenten monitoring. "Predlog zakona soglasno in v celoti podpira zdravniška stroka, ki je pred leti pozvala odločevalce, naj mejne vrednosti za vsakršno obremenjevanje okolja določijo po meri zdravja ljudi in ne po meri onesnaževalcev," je poudarila.