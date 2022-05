Predstavniki delodajalcev skeptični do ukrepov iz bodoče koalicijske pogodbe

Koalicijska pogodba na 75 straneh riše novo podobo države. Bodoča vlada bi denimo s socialnimi partnerji delovni čas postopno skrajšala na 30 ur tedensko, zgornja meja bi še naprej ostala 40 ur. "Če gledamo na 30-urni delavnik, Nemčija je prispela do 35 v določenih branžah in za to so potrebovali 12 let," pojasnjuje predsednik Združenja delodajalcev Slovenija Marjan Trobiš .

Bodoča koalicija bi do konca leta 2024 prenovila financiranje zdravstvenega sistema in zanj namenila bistveno več. Do leta 2030 bi za zdravstvo namenili 12 odstotkov bruto domačega proizvoda. "To so stvari, ki so na papirju, papir pa marsikaj prenese," koalicijske načrte komentira kardiolog Marko Noč.

"Odprava popoldanskega dela zdravnikov pri zasebnikih in koncesionarjih bi podaljšala čakalne dobe"

Utrip v zdravstvu je sicer narasel predvsem zaradi namere bodoče koalicije, da bi odpravila popoldansko delo zdravnikov pri zasebnikih in koncesionarjih. Uvedena naj bi bila tudi konkurenčna prepoved dela. "Sem prepričan, da bi se zelo hitro zmanjšale kapacitete slovenskega zdravstvenega sistema, to bi avtomatično pomenilo daljše čakalne dobe in pri posegih, kjer se mudi, ki so življenjsko pomembni, bi se s tem povečala tudi umrljivost ljudi, ki čakajo na ta poseg," še opozarja Noč.

Zdravniška zbornica Slovenije pričakuje, da bodo zdravniki lahko sami izbirali, ali bodo javni uslužbenci ali zasebniki in da se zaposlene v zdravstvu izloči iz enotnega plačnega sistema javnega sektorja.

Zbornica zdravstvene in babiške nege pa pogodbo, ki napoveduje odpravo porušenega plačnega nesorazmerja, vidi kot korak v pravo smer. "Plače v zdravstveni negi še vedno niso konkurenčne in dokler se to ne bo zgodilo, je zaman iskati vzroke, zakaj mladi zapuščajo poklic in odhajajo v tujino in to moramo preprečiti," pravi predsednica Zbornice zdravstvene in babiške nege Monika Ažman.

Še ena zaveza s področja dela. Javno bi objavili pogoste kršitelje delovnopravne zakonodaje in jim preprečili sodelovanje pri javnih naročilih.