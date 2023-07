Predstavniki društev pozivajo k razglasitvi moratorija na odlov nutrij

Ob tem se zavzemajo tudi za čimprejšnji sprejem novele zakona o zaščiti živali ter da bi vlada in DZ v široki javni razpravi "spodbudila boljšo informiranost o čutečih bitjih in družbeni konsenz o tem, kaj narava sploh je in kakšne odgovornosti, ne dolžnosti, imamo ljudje do nje".

Generalni direktor direktorata za gozdarstvo in lovstvo Tomaž Hrovat je ob sprejemu podpisov peticije najprej izrazil zadovoljstvo nad skrbjo državljanov za okolje in dodal, da to skrb z njimi delijo tudi na ministrstvu. "Delimo tudi skrb za dobrobit živali, za posamezne živalske vrste in ekosistem kot celoto," je nanizal. Čeprav so si z državljani enotni pri teh ciljih, pa se včasih pri načinih za njihovo doseganje razhajajo, je še poudaril in dodal, da je v tem trenutku tako tudi v primeru odlova nutrij.

Po besedah Hrovata bodo pobudo društev preučili in "skladno z odločitvijo v nadaljevanju tudi postopali". Ob tem je napovedal tudi nadaljevanje dialoga z nevladnimi organizacijami.