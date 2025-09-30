Hišne preiskave pri Hojsu: opozicija trdi, da so politično motivirane, koalicija zadržana

Prav tako s preiskavami ni bil seznanjen minister za obrambo Borut Sajovic . " V tej državi imamo usposobljene organe, ki bodo stvari opravili tako, kot je v skladu z zakonom," je dejal. Hojsovo namigovanje o politični motiviranosti preiskav pred parlamentarnimi volitvami pa je pospremil z besedami, da bodo volitve redne . "Predčasne volitve pa so mokre sanje določenih ljudi od tistega aprila leta 2022," je pristavil.

Ministrica za pravosodje Andreja Katič je za hišne preiskave izvedela iz medijev, verjame pa "v neodvisno delo policije, vseh organov odkrivanja, pregona in sodstva" . Na vprašanje o navedbah Hojsa, da naj bi ga preiskovali zaradi domnevnega sodelovanja s Kavaškim klanom, je dejala, da ne pozna podrobnosti preiskave. " Nadejam se, da bodo organi pregona čim prej odkrili in povedali svoje in da bo potem tudi javnosti znan epilog," je dodala.

Tudi minister za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti Luka Mesec je zatrdil, da bodo volitve redne. ""Kakšno zvezo ima to s preiskavami Aleša Hojsa, pa ve samo on sam," je dejal. Tudi on s preiskavami ni bil seznanjen. "Če ga preiskujejo, je očitno nekaj naredil narobe," je dodal.

Odzivi so se sicer zvrstili tudi na družbenem omrežju X, na katerem je Hojs zjutraj sporočil, da na njegovem domu potekajo hišne preiskave. "Ura 6.06 ... policija na mojem domu ... hišna preiskava ... Volitve so blizu," je sicer na X zjutraj zapisal Hojs in s tem namignil na domnevno politično motiviranost dogajanja.

S komentiranjem v to smer pa se mu je pridružil tudi prvak SDS Janša in zapisal: "Nesposobnost, laž, represija - vsi totalitarni režimi ubirajo isto pot. In tudi končajo podobno." V drugem zapisu, objavljenem v angleščini, pa je zapisal, da se vlada Roberta Goloba v nasprotju s SDS sooča s slabo javnomnenjsko podporo, poleg tega pa s slabimi indikatorji vladanja, korupcijo in klientelizmom. Šel je še dlje in vlado obtožil, da v zunanji politiki odprto koketira z Iranom in Hamasom ter uporablja njihove metode.

V še enem zapisu na X je Janša za "cilj te represije" v štirih točkah naštel zastraševanje oz. zaposlitev opozicije in javnosti, odvračanje pozornosti javnosti, medijev in opozicije od "katastrofalnih rezultatov vladanja in proračunske luknje". Kot cilj preiskave je navedel tudi to, da želijo z zaplembo telefona in računalnika podpredsednika stranke pridobiti informacije o kandidatih in predvolilnih strategijah SDS. Kot zadnje pa je omenil še preusmerjanje pozornosti od finala zbiranja podpisov za referendum o zakonu o prostovoljnem končanju življenja, saj da se "bojijo še enega referendumskega poraza tik pred volitvami".

Tudi poslanec NSi Aleksander Reberšek je na X zapisal, da Svoboda deluje pod geslom Pridemo tudi na dom. "Do volitev se bodo oglasili pri vseh. Ampak jim niti to ne bo pomagalo," je dodal. Njegov zapis pa je delil tudi predsednik NSi Jernej Vrtovec.

Preiskava pod vodstvom posebnega oddelka Specializiranega državnega tožilstva pri Hojsu je potekala od 6. ure. Kot smo poročali, je policija ob Hojsovi hiši zaradi zavarovanja območja preiskave zaprla cesto, preiskali so tudi njegov osebni avtomobil in mu zasegli telefon. Kot je Hojs dejal za medije, ga sumijo, da je sodeloval z znano kriminalno združbo na Balkanu Kavaškim klanom. "Da sem od neznanega storilca na policiji dobil informacijo, kdaj bo leta 2021 hišna preiskava za Kavaški klan, in sem to leta 2021 Kavaškemu klanu tudi sporočil," je pojasnil.