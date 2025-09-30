Svetli način
Hišne preiskave pri Hojsu: opozicija trdi, da so politično motivirane, koalicija zadržana

Ljubljana , 30. 09. 2025 15.05 | Posodobljeno pred 1 uro

A.K. , STA
96

Hišne preiskave, ki so potekale pri podpredsedniku SDS in nekdanjemu notranjemu ministru Alešu Hojsu so njegovi strankarski in opozicijski kolegi označili za politično motivirane in jih pripisali prihajajočim volitvam. Predstavniki aktualne oblasti pa so bili v izjavah zadržani, organom pregona zaupajo, da bodo svoje delo opravili korektno.

Aktualni predstavniki oblasti so se na hišne preiskave pri nekdanjem notranjem ministru odzvali ob robu Festivala za tretje življenjsko obdobje.

Ministrica za pravosodje Andreja Katič je za hišne preiskave izvedela iz medijev, verjame pa "v neodvisno delo policije, vseh organov odkrivanja, pregona in sodstva". Na vprašanje o navedbah Hojsa, da naj bi ga preiskovali zaradi domnevnega sodelovanja s Kavaškim klanom, je dejala, da ne pozna podrobnosti preiskave. "Nadejam se, da bodo organi pregona čim prej odkrili in povedali svoje in da bo potem tudi javnosti znan epilog," je dodala.

Prav tako s preiskavami ni bil seznanjen minister za obrambo Borut Sajovic. "V tej državi imamo usposobljene organe, ki bodo stvari opravili tako, kot je v skladu z zakonom," je dejal. Hojsovo namigovanje o politični motiviranosti preiskav pred parlamentarnimi volitvami pa je pospremil z besedami, da bodo volitve redne. "Predčasne volitve pa so mokre sanje določenih ljudi od tistega aprila leta 2022," je pristavil.

Preiskava na domu Aleša Hojsa
Preiskava na domu Aleša Hojsa FOTO: Bobo

Tudi minister za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti Luka Mesec je zatrdil, da bodo volitve redne. ""Kakšno zvezo ima to s preiskavami Aleša Hojsa, pa ve samo on sam," je dejal. Tudi on s preiskavami ni bil seznanjen. "Če ga preiskujejo, je očitno nekaj naredil narobe," je dodal.

Odzivi so se sicer zvrstili tudi na družbenem omrežju X, na katerem je Hojs zjutraj sporočil, da na njegovem domu potekajo hišne preiskave. "Ura 6.06 ... policija na mojem domu ... hišna preiskava ... Volitve so blizu," je sicer na X zjutraj zapisal Hojs in s tem namignil na domnevno politično motiviranost dogajanja.

S komentiranjem v to smer pa se mu je pridružil tudi prvak SDS Janša in zapisal: "Nesposobnost, laž, represija - vsi totalitarni režimi ubirajo isto pot. In tudi končajo podobno." V drugem zapisu, objavljenem v angleščini, pa je zapisal, da se vlada Roberta Goloba v nasprotju s SDS sooča s slabo javnomnenjsko podporo, poleg tega pa s slabimi indikatorji vladanja, korupcijo in klientelizmom. Šel je še dlje in vlado obtožil, da v zunanji politiki odprto koketira z Iranom in Hamasom ter uporablja njihove metode.

V še enem zapisu na X je Janša za "cilj te represije" v štirih točkah naštel zastraševanje oz. zaposlitev opozicije in javnosti, odvračanje pozornosti javnosti, medijev in opozicije od "katastrofalnih rezultatov vladanja in proračunske luknje". Kot cilj preiskave je navedel tudi to, da želijo z zaplembo telefona in računalnika podpredsednika stranke pridobiti informacije o kandidatih in predvolilnih strategijah SDS. Kot zadnje pa je omenil še preusmerjanje pozornosti od finala zbiranja podpisov za referendum o zakonu o prostovoljnem končanju življenja, saj da se "bojijo še enega referendumskega poraza tik pred volitvami".

Tudi poslanec NSi Aleksander Reberšek je na X zapisal, da Svoboda deluje pod geslom Pridemo tudi na dom. "Do volitev se bodo oglasili pri vseh. Ampak jim niti to ne bo pomagalo," je dodal. Njegov zapis pa je delil tudi predsednik NSi Jernej Vrtovec.

Preiskava pod vodstvom posebnega oddelka Specializiranega državnega tožilstva pri Hojsu je potekala od 6. ure. Kot smo poročali, je policija ob Hojsovi hiši zaradi zavarovanja območja preiskave zaprla cesto, preiskali so tudi njegov osebni avtomobil in mu zasegli telefon. Kot je Hojs dejal za medije, ga sumijo, da je sodeloval z znano kriminalno združbo na Balkanu Kavaškim klanom. "Da sem od neznanega storilca na policiji dobil informacijo, kdaj bo leta 2021 hišna preiskava za Kavaški klan, in sem to leta 2021 Kavaškemu klanu tudi sporočil," je pojasnil.

Po informacijah STA preiskave izvaja posebni oddelek Specializiranega državnega tožilstva za preiskovanje in pregon uradnih oseb s posebnimi pooblastili. Tam so za STA potrdili, da danes "izvajajo hišne preiskave v zadevi, o kateri zaradi varstva osebnih podatkov in tajnosti postopka po zakonu o tajnih podatkih ne moremo dajati konkretnih informacij".

hojs preiskava odzivi
KOMENTARJI (96)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

KOMENTARJI (96)
PridiNaVIDMAX
30. 09. 2025 16.21
Tega članka se bom spomnil tik prd volitvami. In obkrožil SDS! Večje packarije od golobnjaka in celotne leve falange NI!
ODGOVORI
0 0
PridiNaVIDMAX
30. 09. 2025 16.20
Rdeči izdajalci bojo dele tik pred volitvami spet na polno talali bombončke, še bolj lapali in otresali z jezikom, vse z namenom zavajanja da se bojo obdržali na oblasti. Videno neštetokrat. Poskrbimo da je to ZADNJIČ, ko nam usodo krojijo ene takale instant nesposobne anti-janša murgeljske mafijske stranke, polne korupcije, dnevnih afer in laži. Na naslednjih volitvah žaljučimo to agonijo enkrat za vselej in pojdimo naprej v svet iz neko pozitivo.
ODGOVORI
0 0
eurosapiens
30. 09. 2025 16.20
vic tedna ... neodvisno delo policije, vseh organov odkrivanja, pregona in sodstva
ODGOVORI
0 0
ap100
30. 09. 2025 16.19
+1
hitro so se ga lotili niti 48 mesecev ni minilo
ODGOVORI
1 0
suleol
30. 09. 2025 16.19
+2
so mu sms ze vceraj poslali
ODGOVORI
2 0
jank
30. 09. 2025 16.19
+4
V vsaki odredbi, ki jo policija mora izročiti preiskovancu, piše vzrok ali zakaj jo bodo izvršili. Reakcije Hojsa in njegovih so poskus norčevanja, zlasti pa preusmerjanja iz obtožb za kriminalno dejanje k politikantskim debatam.
ODGOVORI
4 0
suleol
30. 09. 2025 16.18
+4
jih je v obleki pricakal ze ob 6ih zanimivo, a to ti sporocijo kdaj pridejo, da se vsej popravi malo doma
ODGOVORI
4 0
Kameleon Kiddo
30. 09. 2025 16.16
-3
87 seljakov ocenjuje čigumi. neprecenljivo
ODGOVORI
1 4
hobotnica1
30. 09. 2025 16.15
-3
So pa nekaj let potrebovali. In kaj so našli ? Najverjetneje nič.
ODGOVORI
2 5
masterpiece
30. 09. 2025 16.12
+2
Hisne preiskave so vedno ob torkih. Mogoce bi lahko preiskovalci spremenili strtegijo, drugace jih bodo lopovi pogruntali, haha
ODGOVORI
3 1
simc167
30. 09. 2025 16.11
+8
Sds je kriminalna združba, ki ima svoje uboge volilce za kamuflažo.
ODGOVORI
9 1
dule100
30. 09. 2025 16.09
-7
SDT, hopla, in tožilka tam je!? Mati predsednice podmladka SVOBODE! Nalog za preiskavo, pa je podpisala ista sodnica, kot za afero Trenta! Strah je gromozanski! 😂😂😂
ODGOVORI
2 9
simc167
30. 09. 2025 16.10
+7
Kaj je kletarji ste v paniki? 🤣🤣🤣🤣
ODGOVORI
8 1
natas999
30. 09. 2025 16.08
-6
vlada poden
ODGOVORI
1 7
Slovenecsem
30. 09. 2025 16.08
-8
Levičarji so besni, ker jim ankete kažejo katastrofo, volitve se bližajo in konec golobizma.
ODGOVORI
2 10
prsh
30. 09. 2025 16.07
-2
Podzemlje ima denar. Ne rabi Hojsa. Camorra. Ciro Di Marzio
ODGOVORI
3 5
galeon
30. 09. 2025 16.07
+5
Laže, da bolj ne more. Pred preiskavo mu je bila vročena odredba na kateri vse piše. Zakaj se opravlja, kaj se išče, česa je osumljen. Nismo vsi neumni. Vsi dvomljivci pa si preberite Zakon o kazenskem postopku, kjer govori o hišni preiskavi pa vam bo vse jasno kdo laže.
ODGOVORI
7 2
Slovenska pomlad
30. 09. 2025 16.07
+3
Kriminal,korupcija,izsiljevanja," donacije" podjetja Derby...sejanje sovraštva..itd,so poslovni model SDS.Črni Janša se je tega naučil v Komunistični partiji,katere pomemben član je bil.
ODGOVORI
6 3
suleol
30. 09. 2025 16.06
-1
pejte predlicijo stokat
ODGOVORI
1 2
suleol
30. 09. 2025 16.06
+5
valda takoj je politicno motiviran ko so jansevci v igri ane
ODGOVORI
7 2
