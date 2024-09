Predstavniki Romov in ribniške občine se bodo sestali 28. avgusta

Več romskih družin je namreč za minuli ponedeljek napovedalo protest pred ribniško občinsko stavbo, ker občina po njihovem prepričanju prepočasi rešuje njihovo bivanjsko stisko. Napete odnose je pomirila zveza Romov, ki je družinam svetovala, naj namesto zaostrovanja odnosov raje vzpostavijo dialog s županom in se z njim dogovorijo za skupen sestanek. S sestankom se je strinjal tudi župan Samo Pogorelc, ki bo Rome sprejel 28. avgusta, je povedal Horvat Muc.

Glavna zahteva romskih družin iz naselij Goriča vas in Otavica pri Ribnici je, da jim občina napelje vodo. V preteklosti so jim jo dostavljali gasilci, od letošnjega marca pa si jo morajo priskrbeti sami. Po besedah Horvat Muca se bodo na sestanku skušali dogovoriti, da bi občina Romom napeljala vodo, na drugi strani pa bi se Romi obvezali, da bodo upoštevali nekatera pravila.

Župan Pogorelc je za POP TV povedal, da so eni tamkajšnjih družin že ponudili konkretno rešitev, vodni zbiralnik, pa je to zavrnila. Eni družini so dodelili tudi občinsko stanovanje. "Do leta 2014 so bili v občinskem stanovanju, ki so ga pustili v popolnem razsulu. Tudi kurili so notri. Pobrali so vse kopalniške in kuhinjske armature, ko so morali zapustiti objekt," je dejal.

Po mnenju Horvata Muca so zahteve Romov uresničljive. "Župan pravi, da v romsko naselje ni mogoče napeljati vode, ker gre za kmetijska zemljišča in tega ne dovoljuje zakonodaja. Jaz pa pravim, da lahko občina spremeni prostorske načrte in spremeni namembnost zemljišč tako, da iz kmetijskega postanejo gradbena. Na taka zemljišča bo potem mogoče napeljati tudi vodo," je dejal.