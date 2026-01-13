Predstavniki šestih strank na delovno kosilo z Golobom

Udeležbo na srečanju so poleg predsednika SD Matjaža Hana in sokoordinatorjev Levice Aste Vrečko in Luke Mesca napovedali še sopredsednika Vesne Urša Zgojznik in Uroš Macerl, predsednik Preroda Vladimir Prebilič, predsednik stranke Mi, socialisti Miha Kordiš in predsednik Piratov Jasmin Feratović.

"Živimo v časih, ko kar naenkrat vse tisto, kar se nam je zdelo normalno, kar se nam je zdelo temelj družbe, počasi pred našimi očmi razpada. Mislim, da se moramo vsi, ki mislimo pozitivno, postavljamo solidarnost in skupnost pred vse ostalo, poskušati povezati, da procese, ki jih vidimo v svetu, tudi v Sloveniji in Evropi, zaustavimo," je v soboto dejal Robert Golob.