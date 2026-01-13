Naslovnica
Slovenija

Predstavniki šestih strank na delovno kosilo z Golobom

Ljubljana, 13. 01. 2026 06.23

Avtor:
STA M.S.
Srečanje MED9 v Portorožu

Premier Robert Golob bo gostil delovno kosilo s predstavniki šestih pretežno levosredinskih strank, in sicer strank SD, Levica, Vesna, Prerod, Mi, socialisti in Pirati. Golob je pred srečanjem poudaril pomen povezovanja in solidarnosti, njegov namen je iskanje konsenza o tem, kaj si želijo kot skupnost.

Udeležbo na srečanju so poleg predsednika SD Matjaža Hana in sokoordinatorjev Levice Aste Vrečko in Luke Mesca napovedali še sopredsednika Vesne Urša Zgojznik in Uroš Macerl, predsednik Preroda Vladimir Prebilič, predsednik stranke Mi, socialisti Miha Kordiš in predsednik Piratov Jasmin Feratović.

"Živimo v časih, ko kar naenkrat vse tisto, kar se nam je zdelo normalno, kar se nam je zdelo temelj družbe, počasi pred našimi očmi razpada. Mislim, da se moramo vsi, ki mislimo pozitivno, postavljamo solidarnost in skupnost pred vse ostalo, poskušati povezati, da procese, ki jih vidimo v svetu, tudi v Sloveniji in Evropi, zaustavimo," je v soboto dejal Robert Golob.

Robert Golob
Robert Golob
FOTO: Damjan Žibert

Tudi iz drugih strank je bilo pred srečanjem slišati pozive h krepitvi leve sredine pred prihajajočimi volitvami v DZ, poudarjanje pomena politične odgovornosti in pozive k povezovanju, pa tudi nekaj kritik glede delovanja aktualne vladne koalicije.

Golob je sicer na srečanje povabil še stranko Resni.ca, a so sporočili, da se delovnega kosila ne bodo udeležili, saj da "ne vidijo nobenega vsebinskega razloga, da bi se tik pred iztekom mandata udeleževali simbolnih srečanj, namenjenih ustvarjanju vtisa dialoga in ponavljanju praznih obljub".






