'Tudi če bodo volitve, rezultati ne bodo bistveno drugačni kot danes'

Tonin je na vprašanje, ali so predčasne volitve postale realnost, še posebej po tem, ko je v torek s 45 glasovi poslancev Igor Zorčič ostal predsednik Državnega zbora, odgovoril, da "smo na poti naprej. Smo na poti, da ta koalicija dokonča svoj mandat, predvsem pa da se v teh trenutkih sooči s težkimi izzivi. Da v prihodnjih tednih učinkovito organiziramo cepljenje, da do poletja precepimo večino Slovencev. Da sprejmemo zakon o debirokratizaciji in s tem omogočimo gospodarstvu, da lažje diha."

Ta mu je na to odgovorila, da je ravno nasprotno. "Mislim, da se je v torek pokazalo, da tudi v vladinih vrstah ni dovolj glasov, na katere so računali, in da tudi v vladnih vrstah v resnici ni podpore za ravnanje te vlade."

Edini ključ do tega, da vladajoči koaliciji zagotovijo 46 glasov, pa imajo v SMC-ju – to, da se njihov predsednik Počivalšek vrne v parlament. "Sploh ni nujno, da bi se Zdravko Počivalšek moral vrniti v državni zbor. Dovolj bi bilo, da bi samoimenovana demokratična opozicija dovolila svojim poslankam in poslancem glasovati. Kljub temu da danes poslušamo besede o predčasnih volitvah, si tega marsikdo ne želi," je dejal Perič. Nadaljeval je, da predlaga, da vsi umirijo strasti in se zedinijo, kako "lahko stabiliziramo svoje delovanje, stabiliziramo delovanje državnega zbora, vlade kot take in države kot celote" . Osredotočiti se moramo na resne izzive in ne na igrice v boju za oblast, je še dodal.

"Mi danes delamo vse za to, da pridemo do predčasnih volitev. Kolikor pa vas poznamo, se boste oblasti oklepali do konca," je bil jasen Šarec.

"Gledamo razkroj, gledamo somrak demokracije. In to ni več ničemur podobno," je dejal Šarec. Demokracija je namenjena ravno temu, da se na osnovi glasovanj dosega tudi nek rezultat, pa je bil jasen Krivec. "V hramu demokracije veljajo glasovi." Šarec mu ni ostal dolžan in dejal, da "vemo, kdo je v Sloveniji doktor sprenevedanja. To je najprej Janez Janša, za njim pa njegovi podrejeni ter stranka SDS."

Ob omembah bojazni opozicije je Šarec odgovoril, da so glasno povedali, da o sejo obstruirali zato, ker so želeli jasno pokazati, "kdo in kaj je koalicija . Kajti če ima koalicija na papirju 38 glasov, smo želeli vedeti, kdo so še tisti zraven, ki jo podpirajo. In temu je bila namenjena obstrukcija, kajti v tem parlamentu bo deklarativno kmalu več opozicije kot koalicije." K temu je dodal še, da je dejstvo, da se "Janez Janša volitev boji kot hudič križa, saj je ob 38 glasovih napovedal ponovne poskuse odstavitve predsednika DZ."

Krivec je k temu dodal, da so v SDS na volitve, redne ali predčasne, vedno pripravljeni in da ni res, da se volitev bojijo. "Dejstvo pa je, da ta trenutek v tej državi ni primeren čas za predčasne volitve." Šarec se s tem ni strinjal. Poudaril je, da je država v kaosu in če je čas za vse drugo, je čas tudi za volitve – ob upoštevanju vseh ukrepov.

"Tudi če bodo volitve, rezultati ne bodo bistveno drugačni kot danes in tudi vsi problemi ne bodo izpuhteli,"je dejal Tonin. Opoziciji je ob tem očital, da namenoma ustvarja negativno krizo. Ob tem je omenil očitke glede cepljenja. "Problem je, da ni dobave cepiv. Slovenija ima naročenih sedem milijonov doz. Lahko bi jih imela osem ali deset, pa danes, v tem trenutku, še vedno ne bi imeli ustrezne količine doz. In za to ni kriva Slovenija."

Fajonova je na to odgovorila, da je po letu dni ukvarjanja z epidemijo največji problem nezaupanje v ravnanje vlade, ki da izrazito narašča."Kaj se bo zgodilo jutri? Jutri bodo otroci ostali doma, starši bodo šli nazaj v službe, stari starši, ki so ranljiva skupina, pa bodo skrbeli za otroke. Vodite nas v situacijo, ki je kaotična." Vprašala je, zakaj še vedno ni 100-odstotnega nadomestila za tiste, ki morajo ostati v izolaciji, saj bi jih tako spodbudili, da ne gredo na delo.

"Naj povem, da so se protesti in nasprotovanja vladi začeli, še preden je vlada sploh nastala, in potem se je to stopnjevalo, tako da tu vidim veliko političnega momenta, ki je bil motiviran iz različnih centrov moči, ti pa so bili naslovljeni z različnimi reformami, z različnimi spremembami, in to so odzivi, da do določenih reform in sprememb ne bi prišlo," je dejal Perič. "Imam občutek, da si nekateri v Sloveniji predstavljajo, da je oblast dedna." Dodal je, da sam v vladi vidi še veliko potenciala, marsikdo pa tudi tveganje, ker so s tem povezane spremembe, ki marsikomu ne ustrezajo. "Zato tudi tako burni odzivi. V SMC bomo še naprej konstruktivni in bomo dali v ospredje tisto, kar je pomembno za državo."

Krivec je na vprašanji, ali obstaja možnost, da predsednik vlade Janša pride po zaprtju države v parlament po zaupnico, in na kaj bi jo vezal, odgovoril, da bo nanju odgovoril premier sam. "Gotovo pa je pred nami nekaj zakonov, ki bi lahko tudi zahtevali vezanje zaupnice, vendar o tem odloča predsednik."

Mesec je dejal, da bi rad zavrnil obtožbe, da je opozicija doslej v zvezi z ukrepi ravnala destruktivno. "Načeloma smo vedno podpirali mnenje stroke, podpiramo cepljenje in vsi smo se držali predpisanih ukrepov, nismo jih spodkopavali. A vlada na drugi val ni pripravila ne zdravstva, ne šolstva, ne gospodarstva in posledica je najdaljše zaprtje v regiji. Zdaj, ko bi morali imeti strategijo cepljenja in cepiva, pa je spet spodletelo in spet je odgovor represija."To je nestrokovno, neorganizirano vodenje epidemije, ki vodi v nezaupanje in v dvom, da bo tega sploh kdaj konec, je dodal Mesec.