Strokovna združenja obžalujejo sprejem sporne novele o vodah

Predstavniki strokovnih združenj in društev, ki delujejo na področju voda, so znova izrazili obžalovanje ob sprejemu sporne novele Zakona o vodah. Pomembni strokovni pomisleki v zvezi z varovanjem in odnosom do priobalnih in vodnih zemljišč ob možni širitvi posegov vanje žal niso bili upoštevani, poudarjajo.

Slovensko društvo za zaščito voda, Slovenski komite Mednarodnega združenja hidrogeologov, Društvo vodarjev Slovenije in Globalno partnerstvo za vodo Slovenije so v skupnem odzivu izrazili obžalovanje ob sprejemu sporne novele Zakona o vodah. "Opozarjamo, da novela Zakona o vodah upravljanje voda v Sloveniji oddaljuje od Okvirne vodne direktive, ki predstavlja konsenz med strokovnimi spoznanji in evropsko politiko v zvezi z ravnanjem in upravljanjem voda kot javnega in skupnega dobrega."

icon-expand Predstavniki strokovnih združenj in društev na področju voda se zavezujejo, da bodo tudi v prihodnje na strokovni ravni iskali rešitve za probleme na področju celovitega upravljanja voda ter z njimi seznanjali javnost. FOTO: Shutterstock

Znova poudarjajo, da je bila novela Zakona o vodah sprejeta brez strokovne obravnave, ki bi omogočila tehten razmislek o ključnih posegih na področju upravljanja voda in zatem z javno razpravo zanje pridobila tudi širše družbeno soglasje, so zapisali. Kot poudarjajo, predlagane spremembe zakonodaje niso bile primerno strokovno utemeljene in ne dosegajo skupnih ciljev celostnega upravljanja voda, hkrati pa nedvoumno kršijo veljavno nacionalno in evropsko zakonodajo: Ustavo RS (70.a člen), Aarhuško konvencijo (8. člen), Okvirno vodno direktivo (14. člen) in prenovljeno Direktivo o pitni vodi, ki določajo pravni okvir za varovanje zdravja ljudi, narave in okolja pred škodljivimi učinki vsakršnega obremenjevanja voda. Predstavniki strokovnih združenj in društev na področju voda se zavezujejo, da bodo tudi v prihodnje na strokovni ravni iskali rešitve za probleme na področju celovitega upravljanja voda in z njimi seznanjali javnost. Obenem bodo še naprej vzpostavljali temelje za tvoren dialog z nosilci političnega odločanja, obljubljajo.

Spomnimo Namesto da bi sledili zavezam, ki vodijo k boljši zaščiti naših voda, sprejeta novela Zakona o vodah Slovenijo pelje stran od teh ciljev, so prepričani okoljevarstveniki. Ni dopustno, da kratkoročni politični ali kapitalski interesi določajo politiko v zvezi z vodami in njihovim upravljanjem, vztrajajo tudi strokovnjaki, ki očitajo vladi, da jih je pri pripravi zakona popolnoma prezrla in dala prosto pot nenadzorovani gradnji na priobalnih območjih ter s tem ogrozila celo pitno vodo.

