Predstavniki vladnih strank preverjajo trdnost koalicije

Ob prihodu je izjavo za medije dala le vodja poslanske skupine SMC Janja Sluga . Od današnjega srečanja pričakuje, da bodo temeljito pregledali vse postavke koalicijske pogodbe, dorekli njeno uresničevanje in določili časovne roke. Verjetno bodo dorekli tudi prioritete, ker po njenih besedah vsega naenkrat ni mogoče uresničiti.

Med prioritetami koalicije so med drugim projekti na področju demografije. V ospredju je zakon o demografskem skladu, ki je v parlamentarnem postopku, predlog zakona o dolgotrajni oskrbi pa je po javni razpravi do konca novembra v koalicijskem usklajevanju.

Janez Janša in Zdravko Počivalček

V SMC sicer kot prioritete izpostavljajo stanovanjsko problematiko, demografski sklad in ureditev področja rabe konoplje. Glede tega je Sluga pred nekaj dnevi zastavila tudi vprašanje premierju Janezu Janši.

V odgovoru je sicer premier ocenil, da je zakonodaja v delu, ki se nanaša na gojenje konoplje v medicinske in industrijske namene, verjetno preveč toga. Kmetijsko ministrstvo že pripravlja spremembe dveh pravilnikov s tega področja, ki bodo potrjene predvidoma spomladi, je povedal. Glede predlog zakona o demografskem skladu, ki je v parlamentarnem postopku, Sluga ocenjuje, da je odprtih še nekaj zadev. A pričakuje, da jih bodo dorekli.

Koalicijski partnerji razpravljajo tudi o spremembah volilne zakonodaje, s katerimi morajo uresničiti ustavno odločbo. Rok za uveljavitev ustavne odločbe se bo sicer iztekel 21. decembra.

Ministrstvo za javno upravo je pripravilo predlog za spremembo meja volilnih okrajev, ki ga bo, ko dobi zeleno luč koalicije, poslalo poslancem koalicije, da ga vložijo v parlamentarni postopek. Za potrditev predloga je potrebna navadna poslanska večina. SDS in DeSUS sta ves čas naklonjeni spremembam meja volilnih okrajev, medtem ko sta SMC in NSi naklonjeni ukinitvi volilnih okrajev in uvedbi prednostnega glasu.

Sluga glede volilne zakonodaje ocenjuje, da je ministrstvo za javno upravo svojo nalogo dobro opravilo. Zdaj je prav, da je tehnični oz. izvedbeni del predloga zakona na razpolago za nadaljnja usklajevanja.