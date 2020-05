Predstavniki slovenske manjšine s tržaškim županom glede vrnitve Narodnega doma

Predsednika obeh krovnih organizacij Slovencev v Italiji, SKGZ in SSO, in slovenski generalni konzul so županu izrazili podporo prizadevanjem za vrnitev Narodnega doma slovenski manjšini v Italiji ter predstavili poglede na postopek vračanja, so sporočili iz generalnega konzulata v Trstu. Izrazili so veselje, da bosta 13. julija Trst obiskala predsednika Slovenije in Italije,Borut Pahorin Sergio Mattarella.

Strinjali so se, da bo obeležitev stote obletnice požiga Narodnega doma velik dogodek za oba naroda in preseganje tragične preteklosti. Narodni dom slovenska manjšina vidi v prihodnosti kot točko sprave in zbliževanja med Slovenci in Italijani ter vsemi, ki jim je blizu ideja preseganja bremen preteklosti, so še sporočili. Dodali so, naj Narodni dom v Trstu postane tudi točka premislekov o prihodnosti evropskega povezovanja.

Generalni konzul Vojko Volk je županu Dipiazzi prenesel pozdrave pisateljaBorisa Pahorjaz dobrimi željami, da "vsi skupaj izpeljemo vrnitev Narodnega doma slovenski manjšini".