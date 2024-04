PRENOS V ŽIVO: Kakšno je stanje slovenskega zdravstva po 100 dneh stavke?

O trenutnem stanju v zdravstvu so spregovorili predstavniki Mladih zdravnikov Slovenije, Zdravniške zbornice Slovenije, Slovenskega zdravniškega društva, Strokovnega združenja zasebnih zdravnikov in zobozdravnikov Slovenije in sindikata Fides. Podpisnik skupne izjave je sicer tudi sindikat Praktik.um, ki pa se konference ni moral udeležiti.

Kot je uvodoma povedal predstavnik Fidesa Damjan Polh, so se vse omenjene organizacije dobile na sestanku zdravniških koordinacij, na katerem so govorili o tem, kakšno je stanje v slovenskem zdravstvu po več kot 100 dneh stavke. "Obračamo se na javnost, apeliramo na vlado in ohranjamo trdnost, močnost in določenost zdravništva," je povedal in dodal, da vztrajajo pri tem, da bi obstajal ločeni zdravstveni steber.

Predstavnica društva Mladih zdravnikov Slovenije je poudarila, da opažajo upad vpisa na študij medicine, kar je, kot pravi, zaskrbljujoče. "Zaradi neustreznih pogojev dela razumemo kolege, ki so se odločili zapustiti naš sistem. Skrbi nas od koga se bomo sploh učili, če visoko izobraženi specialisti zapuščajo terciarne ustanove," je dejala.

"Ob plačilu vedno prevagajo pogoji dela. Trenutno poslušamo samo o tem, kako bodo višje kazni, kako bodo družinskim zdravnikom vidili glavarino in s temi negativnimi spodbudami razumem kolege, ki se odločajo za tujino. Konec konec vsak želi poskrbeti zase in za svoje družine," je še dodala. Polh je pripomnil, da neka raziskava med mladimi zdravniki kaže na to, da okoli 20 odstotkov ljudi razmišlja o tem, da bi odšli v tujino.

Predstavnik Strokovnega združenja zasebnih zdravnikov in zobozdravnikov Slovenije je povedal, da si ves čas prizadevajo za boljše pogoje dela. "Mladi imajo vse možnosti tega sveta in lahko odidejo," je povedal. Pojasnil je, da pri njem krožijo študenti 5. letnika medicine in da se z njimi pogosto heca glede tega, kaj bodo "ko bodo veliki". Poleg tega pa jih vedno vpraša tudi, ali se učijo nemško. "Včasih je pritrdilno odgovoril en, zdaj pa na to vprašanje pritrdilno odgovori pet ali šest od osmih vprašanih," je povedal.