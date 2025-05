Incident v Metliki: policistom grozil z umorom in razbijal

V noči s četrtka na petek so občani Metlike na pomoč poklicali policiste, ker naj bi moški na balkonu enega izmed stanovanj v stanovanjskem bloku predvajal glasno glasbo, razbijal po stanovanju, povzročal nevzdržen hrup in motil javni red in mir.

Ob prihodu policistov kršitelj ni upošteval opozoril in ukazov, žalil je policiste in ni odprl vrat, zato so upravljavcu električne energije ukazali začasen izklop elektrike.

48-letnika so že v preteklosti obravnavali zaradi tovrstnih kršitev. "Ker je z motenjem javnega reda in miru nadaljeval tudi po tokratni intervenciji, so policisti pridobili odredbo sodišča za hišno preiskavo," so sporočili s Policije.

Včeraj so prisilno vstopili v stanovanje kršitelja in mu zasegli prenosni zvočnik, televizor in druge predmete, s katerimi je kršil javni red in mir.

Kršitelju, ki je med postopkom grozil policistom, da se jim bo maščeval in jih ubil, so odvzeli prostost.