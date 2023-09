Odštevamo ure do dobrodelne tekme: zvezde nogometa že prihajajo

Jutri bodo Stožice ob takem času že pokale po šivih. Tam bo namreč več kot 16.000-glava množica budno spremljala dobrodelno nogometno tekmo, kjer bodo žogo brcale nekdaj največje zvezde nogometa, kot so Luis Figo, Andrij Ševčenko, Gianluigi Buffon in številni drugi. Nekaj jih je danes že prispelo v Slovenijo, večina pa naj bi priletela jutri čez dan. Kot je znano, vsi bivajo v ljubljanskem petzvezdičnem hotelu Intercontinental.

Stadion je sicer že pripravljen na jutrišnji spektakel. Zdaj še prazen, jutri pa nabito poln – čez noč je namreč pošlo še zadnjih 300 vstopnic, katerih izkupiček bo šel tistim, ki so jim katastrofalne avgustovske poplave odnesle dom. Ker bo gledalcev veliko, organizatorji pozivajo, da, če se le da, do Ljubljane pridete z javnim prevozom. Vlaki bodo brezplačni, le pokazati bo treba vstopnico za tekmo. Pa tudi v Ljubljani bodo mestni avtobusi do Stožic s karto brezplačni.