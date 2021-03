Predvidena sprememba predstavlja tveganje za poslabšanje kakovosti pitne vode

Kot so pojasnili v Zbornici komunalnega gospodarstva, zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o vodah med drugim predvideva odpravo absolutne prepovedi gradnje proizvodnih objektov in naprav, v katere so vključene nevarne snovi in za katere je treba pridobiti okoljevarstveno soglasje, ter objektov in naprav za odlaganje odpadkov. "Sprememba je bila predlagana z amandmajem in ni bila predmet javne obravnave. Tako o njej ni bila izvedena strokovna razprava in doseženo širše družbeno soglasje, kar bi bilo za tako pomembno vprašanje, kot je pitna voda neobhodno potrebno,"pravijo v Zbornici. Prepričani so, da bi izvajalci javne službe oskrbe s pitno vodo, ki so večinsko združeni v Zbornici komunalnega gospodarstva, vsekakor morali biti pomemben sogovornik pri sprejemanju takih ključnih sprememb. "Predvidena sprememba Zakona o vodah predstavlja dodatno tveganje za morebitno poslabšanje kakovosti pitne vode, saj je nemogoče popolnoma izključiti možna onesnaženja z nevarnimi snovmi iz takih objektov in naprav,"pojasnjujejo.