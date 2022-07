Spremljanje cen košarice 15 osnovnih živil predvidoma od septembra

Glavni cilj spremljanja cen je potrošnikom ponuditi informacijo o maloprodajnih cenah primerljivih proizvodov med posameznimi trgovci ter o poreklu in kakovosti posameznega proizvoda. To jim bo olajšalo izbiro po zanje pomembnih parametrih v času draginje, je v javnem naročilu navedlo Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano.

Projekt predvideva, da bo izvajalec vzpostavil posebno spletno stran, na kateri bo na 14 dni objavljal aktualne cene izbranih živil po trgovcih v Sloveniji, in sicer v obdobju sedmih mesecev, od 1. septembra 2022 do 31. marca 2023. Na spletni strani bo zagotavljal in spremljal tudi cene izbranih živil v Avstriji, Italiji in na Hrvaškem, in sicer trikrat v omenjenih sedmih mesecih, na začetku, na sredini in na koncu opazovanega obdobja.

V košarico bo uvrščenih 15 izbranih osnovnih skupin živil, ki so nujna za osnovno preživetje, navaja ministrstvo.

Katera živila bodo na seznamu?

Glede na dokumentacijo javnega naročila bodo na seznamu pšenična bela moka tip 500, beli kruh in testenine – srednje veliki polži (pri vseh bo spremljana cena na kilogram), goveji zrezki, svinjski zrezki in piščančji file (vsi nezačinjeni in pakirani, spremljana bo cena na kg in pakiranje), sveže polnomastno mleko s 3,5 % mlečne maščobe (cena na liter), tekoči jogurt s 3,2 % mlečne maščobe (cena na kilogram), poltrdi in polmastni sir (cena na kilogram in pakiranje) ter maslo (cena na kilogram in za 250 gramov), jajca hlevske reje kategorije M (cena za 10 kosov), jabolka razred 1 različnih sort (cena na kilogram), jedilni krompir (cena na kilogram), sončnično olje (cena na liter) in beli sladkor (cena na kilogram).

Točne opredelitve posameznih proizvodov, za katere bo izbrani izvajalec spremljal cene, bo ta določil po predhodnem posnetku stanja proizvodov pri trgovcih, kjer se bo pripravil končen seznam, ki bo vključeval največ pet najbolj izpostavljenih živil znotraj vsake skupine osnovnih živil pri posameznih trgovskih podjetjih. Dokončni seznam bo izvajalec uskladil z ministrstvom, pripravljen pa mora biti do 8. septembra.