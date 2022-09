Predvolilna soočenja že na POP TV

Voditelj Uroš Slak je sinoči v oddaji 24UR ZVEČER že gostil dva predsedniška kandidata, enako bo še v prihodnjih večerih. Nocoj ob 21.45 v goste prihajata Milan Brglez in Miha Kordiš. "Kandidate za predsednika oziroma predsednico bomo gostili vsak večer, v soočenju bodo deležni vprašanj, na podlagi katerih bodo ljudje lahko ocenili, kakšni politiki so in tudi, kakšni ljudje. Skozi opredeljevanje do trenutnega dogajanja v politiki in družbi bodo ljudje lahko najbolje precenili, kateri kandidat jim je najbližje," razlaga Slak.

Na POP TV pripravljamo še dve veliki soočenji, prvo bo na sporedu v ponedeljek, 17. 10. ob 20.00, vodila ga bo Maja Sodja, drugo pa v petek, 21. 10. ob 20.00, povezoval pa ga bo Uroš Slak. Kot pravi Maja Sodja, živimo v zapletenih in negotovih časih. "V takšnih časih potrebujemo trdno vlado, ki bo spretno krmarila med čermi, a tudi trdnega predsednika oziroma predsednico republike, ki bo narod znal ali znala pomiriti, mu vliti upanje, samozavest, da zmoremo. V prvem predsedniškem soočenju vseh kandidatov bomo odpirali teme, ki so pomembne za celotno družbo, poleg naštetih tudi človekove pravice, svoboda govora, sovražni govor, medijska svoboda. To so vprašanja, pri katerih se bodo jasno pokazale razlike med kandidati, njihove osebnosti. Ko volimo predsednika države, namreč volimo njegovo osebnost." icon-expand Voditelj Uroš Slak je sinoči v oddaji 24UR ZVEČER že gostil dva predsedniška kandidata FOTO: Aljoša Kravanja Predvolilnega boja so se že lotili tudi na spletni strani 24ur.com, kjer pripravljajo poglobljene intervjuje s kandidati, v rubriki Dejstva pa bodo preverjali resničnost izjav kandidatov za predsednika države. Alenka Marovt, urednica rubrike Dejstva: "Pozorno bomo brali, gledali in poslušali, kaj bodo kandidati izrekli, kaj obljubili, kaj naredili. Njihove besede osmislili s podatki, ugotovitvami in poglobljene analize dnevno objavljali na spletni strani 24ur.com in v oddaji 24UR. Ali izjave držijo ali ne, pa bomo ovrednotili z merilnim orodjem Dejstvomerom. Zato, da boste dobili čim bolj čisto sliko, komu zaupati". V informativni oddaji Svet na Kanalu A pripravljajo daljše pogovore s kandidati na malce drugačen način. "V pogovorih bomo poskušali vsakega kandidata čim bolje predstaviti gledalcem. Gledalci bodo tako lahko podrobneje spoznali njihova politična stališča, odnos do predsedniške funkcije, kandidate pa bomo spoznali tudi zelo osebno," sporoča urednica oddaje, Kristina Hacin.