Burno pred lokalnimi volitvami: kdo se bo podal v boj?

A 20 let Jankovićevega županovanja bosta s skupno listo skušala prekiniti nekdanja predsednica državnega zbora Urška Klakočar Zupančič in nekdanji predsednik vlade Tone Rop . Kot so nam danes potrdili, bo odločitev znana naslednji teden, kot smo izvedeli neuradno, pa bo Jankoviću glasove na levi sredini jemal ali Rop ali Klakočar Zupančičeva.

Neuradno bo poslanec Svobode Lenart Žavbi za mestnega svetnika kandidiral na listi župana Jankovića in ne s svojo matično stranko, neuradno pa smo danes še izvedeli, da naj ne bi bil edini poslanec Svobode, ki se bo pridružil Jankovićevemu taboru. Medtem se neuradno omenja, da bi Gibanje Svoboda lahko za svojega kandidata predlagalo nekdanjega finančnega ministra Klemna Boštjančiča, a imen zaenkrat še niso uradno predstavili.

Svojo kandidaturo pa je napovedal še en vidni član leve politike Luka Mesec.

Ljubljana postaja mesto, ki si ga vse več ljudi ne more več privoščiti.

Župansko mesto v prestolnici si želijo še Aleš Primc, mestni svetnik in predsednik stranke Glas za otroke in družine, Jasmin Feratović, prav tako mestni svetnik in predsednik Piratske stranke, nekdanji mestni svetnik Mihael Jarc pa tudi vplivnež Aleksandar Repič.

Repič nam je potrdil, da se na volitve podaja kot neodvisen kandidat in da bo z zbiranjem podpisov začel sedmega septembra. Danes pa so svojega kandidata predstavili še v Prebiličevem Prerodu, generalnega sekretarja na notranjih zadevah iz časa ministrovanja Tatjane Bobnar Gregorja Novaka.

Poleg prestolnice se burno predvolilno dogajanje napoveduje tudi v Mariboru. Aktualni župan Saša Arsenovič se še ni odločil, ali bo ponovno kandidiral, so nam potrdili v njegovem kabinetu, še pred kratkim pa se je branil očitkov, da naj bi bil po neuradnih podatkih osumljen zlorabe položaja, saj naj bi za spremembo namembnosti in prodajo občinskih zemljišč zahteval podkupnino.

Odločitev danes še tehta, so nam povedali v njegovem kabinetu, zaradi odzivov občanov na eni strani in družinskih obveznosti na drugi; svojo odločitev bo sporočil v začetku septembra. Kot morebiten izzivalec Arsenoviča se v župansko tekmo podaja Bor Greiner, dolgoletni radijski voditelj in nekdanji odgovorni urednik Radia City. Kot nam je danes potrdil, bo kot nestrankarski kandidat nedvomno kandidiral na volitvah, Mariborčani pa bodo na volitvah tehtali še med Matejem Vodopivcem in Igorjem Jurišičem, ki se v županski boj podaja že tretjič.

Pa tudi nekdanjim vodjo Viol Romanom Križnjakom, ki je na državnozborskih volitvah nastopil kot kandidat Resnice. Na drugi strani Slovenije, v Kopru, na nov mandat upa trenutni župan Aleš Bržan, med najbolj izpostavljenimi tekmeci pa je Zmago Jelinčič Plemeniti, ki nam je danes potrdil, da bo na volitvah kandidiral pod okriljem svoje Slovenske nacionalne stranke, za kandidata pa se omenja tudi Popovič, a ne Boris, temveč njegov sin Nik Popovič. Boris Popovič je namreč pred časom napovedal kandidaturo v izolski občini.