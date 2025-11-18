Svetli način
Predvolilno povezovanje na desnici

Ljubljana, 18. 11. 2025 18.59 | Posodobljeno pred 7 minutami

Žiga Bonča
Po naših neuradnih informacijah so opozicijska Nova Slovenija in zunajparlamentarni Slovenska ljudska stranka in Fokus Marka Lotriča tik pred podpisom pisma o nameri oziroma, kot naj bi sami to poimenovali, "izraza o skupnem sodelovanju" glede sodelovanja na državnozborskih volitvah, ki bodo marca prihodnje leto.

Ustanovni kongres stranke Fokus
Ustanovni kongres stranke Fokus FOTO: Bobo

Pismo o nameri bodo predvidoma stranke podpisale jutri v popoldanskem času in naj bi tlakovalo pot pogajanjem o skupni listi na volitvah.

NSi in SLS si delita zgodovino skupnih nastopov na volitvah. Zadnjič sta moči združili v skupnem nastopu na evropskih volitvah leta 2014, tedaj je skupna lista osvojila dva sedeža v Evropskem parlamentu. 

Tina Bregant
Tina Bregant FOTO: Bobo

Pogovori o skupnem nastopu na volitvah so se odvili tudi pred lanskimi evropskimi volitvami, a je takratni predsednik Nove Slovenije Matej Tonin dobil košarico tako od SLS kot nekdanjega poslanca SDS Anžeta Logarja. Predsednica SLS Tina Bregant je zadnje mesece večkrat poudarila, da upa, da bodo zmogli dovolj politične modrosti, da bi jim po 12 letih znova uspel preboj v državni zbor.

Sixten Malmerfelt
18. 11. 2025 19.05
+1
Kdor to stranko voli mora biti res upaljen 300 km na uro!
Sixten Malmerfelt
18. 11. 2025 19.04
+1
A na sliki je tista zdravnica, ki je v času covida tekla po gozdu z masko!
St. Gallen
18. 11. 2025 19.06
v casu Pusta tecejo se po vaseh
