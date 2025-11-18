Predvolilno povezovanje na desnici

Pismo o nameri bodo predvidoma stranke podpisale jutri v popoldanskem času in naj bi tlakovalo pot pogajanjem o skupni listi na volitvah.

NSi in SLS si delita zgodovino skupnih nastopov na volitvah. Zadnjič sta moči združili v skupnem nastopu na evropskih volitvah leta 2014, tedaj je skupna lista osvojila dva sedeža v Evropskem parlamentu.