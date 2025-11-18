Predvolilno povezovanje na desnici

Pismo o nameri bodo predvidoma stranke podpisale jutri v popoldanskem času in naj bi tlakovalo pot pogajanjem o skupni listi na volitvah.
NSi in SLS si delita zgodovino skupnih nastopov na volitvah. Zadnjič sta moči združili v skupnem nastopu na evropskih volitvah leta 2014, tedaj je skupna lista osvojila dva sedeža v Evropskem parlamentu.
Pogovori o skupnem nastopu na volitvah so se odvili tudi pred lanskimi evropskimi volitvami, a je takratni predsednik Nove Slovenije Matej Tonin dobil košarico tako od SLS kot nekdanjega poslanca SDS Anžeta Logarja. Predsednica SLS Tina Bregant je zadnje mesece večkrat poudarila, da upa, da bodo zmogli dovolj politične modrosti, da bi jim po 12 letih znova uspel preboj v državni zbor.
