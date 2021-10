Prefinjeno, a dostopni: trije moški dodatki, ki dajejo vtis uspeha in dobrega sloga

Set moških dodatkov, ki bodo dali suptilen dotik vsakemu kosu vašega oblačila.

Če ne želite razmišljati o modi, slediti trendom in popularnim stilom, je tukaj eno pravilo, ki mu lahko sledite – klasika in preprostost sta vedno prisotni. Potem pridejo detajli in malenkosti, ki govorijo o »prestižu«. Moški imajo običajno lepo obleko, modre kavbojke, nekaj srajc, ki jih stilizirajo s kravatami ali manšetami, vsaj, ko gre za tiste, ki stremijo k eleganci. A pri vsakem moškem – ne glede na stil imajo največjo vlogo trije modni dodatki: ura, pas in denarnica.

Mansty je popoln in brez kančka zadržkov lahko rečemo, idealen set za vsakega moškega. Drobni detajli in dodatki bodo pomembno vplivali na vaš videz, zato je klasičen stil teh modnih dodatkov pravi hit. V kombinaciji z razkošjem ure, pasu in denarnice boste osvojili vse na prvi pogled. Preberite, če vas zanima: - Prefinjen set z dodatki za vse generacije - Idealno darilo tudi za izbirčne moške - Kakovostna denarnica, ki daje vtis uspeha - Eleganten pas za brezhiben stayling Kombinacija razkošja in elegance – ura, zaradi katere boste videti bolj možato Ko gre za moški osebni izraz, njegove okuse in želje, je ročna ura na prvem mestu. Dizajn, znamka in funkcionalnost ročne ure veliko povedo o značaju in življenjskem slogu moškega. Klasičen model ure iz tega seta, izdelan v skladu z znanimi luksuznimi znamkami, vas bo pokazal kot moškega, ki izžareva intelekt in prefinjenost.

Je izjemno praktična in izdelana s strani vrhunskih mojstrov. Sčasoma je videti še bolje. Vsi materiali so odporni proti obrabi in zagotavljajo dolgotrajno uporabo. Usnjen pas za bolj samozavestno gibanje Kakovosten pas, ki ne le drži hlače, je tudi odraz vašega stila. Prefinjene klasične zaponke v neobdelanih kovinskih tonih bodo dopolnile in dvignile vaš styling na novo raven. • Vrhunsko eko usnje • Prilega se vsem stilom • Kakovostni in ročno izdelani detajli >> Ključni dodatki za neustavljiv, klasičen in možat videz << Poudarite svoje gentlemanske manire z neustavljivo kombinacijo ure, pasa in denarnice, ki se bo prilegala v vse vaše vsakdanje stile. Ta elegantna kombinacija je popolna mešanica funkcionalnosti, oblike in minimalizma. Govori o vašem okusu za klasično estetiko.

Set je namenjen predvsem moškim, ki pričakujejo sodoben dizajn, razkošje in vrhunsko kakovost po dostopni ceni. Zakaj se večkratno splača kupiti Mansty? Poleg vseh naštetih prednosti se lahko ta sodoben moški set pohvali še z eno – cenovno ugoden je za vsak žep! A presenečenja se tu ne končajo! Trgovina Flamingoshop se je odločila razveseliti prvih 100 bralcev portala 24ur.com in jim pripravila 50% popust. Niste slišali za Flamingoshop? Je edinstvena trgovina, kjer so kupci vedno na prvem mestu. Zato skuša revolucionarizirati način online nakupovanja in ga omogočiti vsem. S svojim varnim in zanesljivim poslovanjem neprestano beleži rast novih uporabnikov. Poleg tega statistika kaže, da se vrne kar 93 % kupcev, kar je zadosten dokaz povezanosti znamke.

