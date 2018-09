Pregled prestavili in ogrozili življenje šestletnici

Šestletna deklica s prirojenimi srčnimi napakami je bila naročena na pregled na otroški kardiologiji v UCK Ljubljana, ko sta z mamo prispeli tja, pa so jima povedali, da je bil pregled prestavljen na drug datum. Ponudili so jima sicer pregled v popoldanskih urah, a je mama morala v službo in zato pregled zavrnila. Jezna očetova objava na Facebooku pa je pokazala, da takšnih primerov ni malo.