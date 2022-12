S težavami se ne soočajo zgolj zdravstvene ustanove, ampak tudi pacienti. Na nas se je obrnila Olga Ljubec, ki že več let boleha za revmatoidnim artritisom. Dobro leto in pol je čakala na prvi pregled pri revmatologu. Zdaj, ko bi morala ponovno k specialistu, naročena je bila v novembru, pa je z revmatološke ambulante mariborskega UKC prejela obvestilo, da jo zaradi zaostankov prestavljajo na nov datum. In sicer na leto 2025.

