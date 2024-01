Pregled šolskih torb tudi brez soglasja staršev

Ne šole, ampak starši bi morali biti tisti, ki bi preverjali, kaj nosi otrok v šolski torbi, je kritičen ravnatelj ene od ljubljanskih šol. Kljub temu pa opozarjajo: "V primeru, ko šola res ima izrazit sum in utemeljen sum, da učenec v torbi nosi hladno orožje ali pa kaj takšnega, kar bi bilo zelo nevarno in bi okrnilo to naše vzpodbudno varno šolsko okolje, da lahko seveda pod strogimi pogoji pogledamo v šolsko torbo," pravi Jernej Šoštar , ravnatelj OŠ Kašelj. Kar pa mu do zdaj kot ravnatelju, pravi, še ni bilo treba. "Če se je kaj takšnega pojavilo, so učenci brez težav pokazali svoje torbe," pravi.

Če na OŠ Kašelj doslej še niso imeli opravka s kakšnim neverjetnim odkritjem, pa so izkušnje drugih zaskrbljujoče. Mojca Mihelič, predsednica Združenja ravnateljev in pomočnikov ravnateljev, pripoveduje, kaj vse so že odkrili: "Elektronske, neprimerne predmete, kot so ponaredki orožja, tudi pravo orožje, hladno in tako naprej. Najdemo res neverjetne stvari. Ko starše seznanimo s tem, so največkrat zgroženi in težko verjamejo, da je nekaj takega res imel njihov otrok v svoji torbi."

Ob tem pa tudi pomisleki. Ravnatelja Šoštarja skrbi, ali ima pregled šolskih torb brez soglasja staršev sploh zakonsko podlago. Na OŠ Danile Kumar so denimo pregled opravili takole: "Smo tudi že naredili splošen pregled torb. Ko je prišla komisija nenapovedano v razred, je vsem otrokom rekla, zdaj pa dajte sami zložiti vso vsebino torb na mize, izpraznite žepe. So se sprehodili in, kako naj temu rečem, komisijsko zasegli vse nedovoljene predmete, ki smo jih našli," opisuje Miheličeva. O tem pa so tudi obvestili starše.

Bojazni pred nezakonitostjo ni, miri ministrstvo za vzgojo in izobraževanje z zadnjo okrožnico, poslano ravnateljem. "Hoteli smo pojasniti, da imajo šole že sedaj pravno podlago, da lahko izvajajo preglede, vendar pod jasnimi pogoji," pravi Sandi Vrabec z ministrstva za vzgojo in izobraževanje. Med temi pogoji je tudi ta, da se pregleda zgolj tistega, za katerega se sumi, da ima nevarne predmete.

A bolj kot vsebina torb, nekatere osnovnošolce skrbi Nacionalno preverjanje znanja. Rezultati preverjanja v devetem razredu bi se, predlaga ministrstvo, lahko upoštevali pri vpisu na srednje šole z omejenim vpisom. Na ministrstvu za vzgojo in izobraževanje pa mirijo, da bodo mogoče te spremembe deležni tisti, ki so zdaj v sedmem razredu osnovne šole. Namreč, za to bo potrebno spremeniti ne le zakon o osnovni šoli, ampak tudi zakona o gimnazijah in o srednjem strokovnem in poklicnem izobraževanju.