Goreče Sredozemlje, z neba so padali 'rekordi', sonce razkrilo posledice ujm

Teden na vrhuncu poletne turistične sezone je minil v znamenju divjanja narave. V Sloveniji smo se znova skrivali pred vremenskimi ujmami, turiste v Sredozemlju pa so skrbeli ognjeni zublji, ki so goltali vse pred seboj. V slovenski prestolnici je v imenu nove Drame padel mogočni kostanj, ki se je bohotil pred gledališčem. Premierjeva partnerica Tina Gaber pa se je znova zavzela za prepoved izlova invazivne tujerodne vrste nutrije.

Začetek tedna je minil v znamenju rdečih in oranžnih vremenskih opozoril. Nebo se je še posebej 'razjarilo' nad Celjskim in severno Primorsko.

icon-expand Marjan Šarec na ogledu škode po neurju v Črni na Koroškem. FOTO: Luka Kotnik

Na Celjskem so morali prebivalci zaradi motnosti vodnih virov prekuhavati vodo, ko so se oblaki končno umaknili, pa je sledila ocena škode in začetek dolgotrajne sanacije.

icon-expand Posledice neurja v Črni na Koroškem FOTO: Luka Kotnik

Na teren se je odpravila tudi Slovenska vojska.

icon-expand Slovenska vojska v Črni na Koroškem po neurju. FOTO: Luka Kotnik





Vremenoslovci so zaradi izrednih vremenskih razmer ponavljali opozorila, da naj prebivalci zaščitijo sebe in svoje imetje. Opozorili smo vas tudi na to, da je pomembno opazovati naravo. Če vidite takšen oblak, se takoj umaknite na varno.

icon-expand Poličasti oblak na Štajerskem FOTO: Bobo

Neurje je za seboj pustilo veliko razkritih streh. A krovci se soočajo s hudim pomanjkanjem časa, saj so številni zasedeni že do konca leta.

Je pa teden prinesel tudi junaško dejanje dveh policistov, ki sta rešila moškega, ki je zaradi zdravstvenih težav med neurjem obležal na Bledu.

icon-expand Policista, ki sta rešila življenje FOTO: Generalna policijska uprava

Silovita neurja so klestila tudi drugod po Evropi. Z neba so padali novi rekordi. Takšna je bila denimo 19-centimetrska toča v Italiji.

Italija in Švica sta bili še posebej na udaru vremenskih ujm, kjer je pustošil celo tornado.

icon-expand Posledice neurja v Švici FOTO: AP

Ognjeni zublji divjali po Sredozemlju V primežu ognja so se znašle Hrvaška, Italija, Turčija, najhuje pa je bilo na grškem otoku Rodos, kjer so turisti pred plameni tudi peš bežali v evakuacijske centre.

icon-expand Po požaru na Rodosu FOTO: AP

Do konca tedna so se razmere umirile, slovenski turisti so ognjeno stihijo večinoma preživeli na severu otoka, kjer ni bilo nevarnosti.

icon-expand Požar na Rodosu 24. julija. FOTO: AP

Nekateri turisti si kljub evakuaciji niso pokvarili dopusta.

icon-expand Evakuirani turisti na Rodosu FOTO: AP

Požara sta se razplamtela tudi na otokih Krf in Evboja, kjer sta življenje v boju z ognjem izgubila pilot in kopilot letala za gašenje.

Na sosednjem Hrvaškem pa je ogenj zajel dele Dalmacije.

icon-expand Požar na Hrvaškem pri Dubrovniku FOTO: Bobo Pixsell

Slovo od mogočnega divjega kostanja pred Dramo V Ljubljani so kljub nasprotovanju dela javnosti, ki je zahteval ohranitev drevesa, požagali mogočni divji kostanj, ki se je bohotil pred Dramo.

icon-expand Posekali kostanj pred Dramo FOTO: Bobo

Vložili peticijo proti odlovu nutrij

icon-expand Predaja podpisov nasprotnikov odlova nutrij FOTO: Luka Kotnik

Tam je bila tudi Tina Gaber.

icon-expand Tina Gaber oddala petico proti izlovu nutrij. FOTO: Bobo

S šolskimi potrebščinami smo napolnili šolske torbe

icon-expand Pakiranje šolskih potrebščin v skladišču ZPM Moste - Polje FOTO: Damjan Žibert

V sklopu Verige dobrih ljudi smo tudi na naši medijski hiši dlje časa zbirali šolske potrebščine in šolske torbe, kupili nekaj novih stvari in skupaj z Zvezo prijateljev mladine Moste - Polje pomagali z vsemi potrebščinami napolniti 68 šolskih torb za družine v stiski.

icon-expand Pakiranje šolskih potrebščin v skladišču ZPM Moste-Polje FOTO: Damjan Žibert

Dobrodelnost pa se ni končala tukaj. Da bi otrokom pomagala narisati še večji nasmeh na obraz, sta POP TV in Decathlon letos združila moči in Zdravišče Rdečega križa Slovenije Debeli rtič donirala precejšnjo zbirko športne opreme, ki obsega supe, šotore, viseče mreže, športne pripomočke in vse, kar ne sme manjkati na poletnem oddihu.