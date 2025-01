Požgano mesto angelov, uradni portret, leteča drevesa v prestolnici...

OGLAS

Palestinski islamistični gibanji Hamas in Islamski džihad sta pristali na dogovor z Izraelom o prekinitvi ognja v Gazi. Odporniške frakcije so dosegle dogovor in posrednike obvestile, da sprejemajo sporazum. Potem so se prebivalci podali na ulice, kjer so proslavili novico, ki je za trenutek prinesla upanje v njihova življenja. A kmalu je mednje znova zarezala negotovost. Začelo se je zapletati, Izrael pa je udaril še močneje.

Praznovanje v Gazi FOTO: Profimedia icon-expand

Sosednjo Hrvaško je pretresla iskalna akcija triletnega dekletca, ki je izginil v mrzli Savi. Mama je deklico odnesla v reko Savo, sama pa nato izplavala na kopno. Zagrebška policija je zaradi suma umora prijela 34-letno mamo otroka, v teku je kriminalistična preiskava.

Slovenija je dobila novo inženirko leta. Rebeko Kropivšek Leskovar že od otroštva vodi radovednost, zelo rada je razstavljala različne hišne aparate. Kot ljubiteljico znanstvene fantastike jo je presenetilo dejstvo, da roboti ne živijo le v filmih, ki se dogajajo v prihodnosti, ampak so tudi priložnost, da se z njimi ukvarja v svojem poklicu. Zato je študirala mehatroniko in vsako stvar, ki jo dela, skuša delati ustvarjalno, saj verjame, da z raziskovanjem in domišljijo vedno najdemo odgovore.

Rebeka Kropivšek Leskovar FOTO: Bobo icon-expand

V prestolnici pa nenavadni prizori 'letečih dreves'. Na grajskem pobočju v Ljubljani so zaključili sečnjo drevja s pomočjo helikopterja.

Sečnja drevja na Grajskem griču s pomočjo helikopterja FOTO: Bobo icon-expand

V sredo se je sicer med sečnjo odlomil del drevesa in zdrsel do hiše na Mestnem trgu. Pri tem je nastala manjša škoda, poškodovan ni bil nihče.

Sečnja drevja na Grajskem griču s pomočjo helikopterja FOTO: Bobo icon-expand

Premier Robert Golob in predsednica republike Nataša Pirc Musar pa sta v nagovorih diplomatskemu zboru na Brdu pri Kranju med izzivi sveta v letošnjem letu izpostavila vojni v Ukrajini in na Bližnjem vzhodu ter širitev EU. Pirc Musarjeva je ob tem pozvala diplomate k vključujoči politiki in razvojni viziji.

Tradicionalni sprejem za diplomatski zbor FOTO: Luka Kotnik icon-expand

Minuli teden je zaznamovalo tudi pestro dogajanje v slovenski policiji. Generalni direktor Senad Jušić je po očitkih o kršitvi v postopku imenovanja odstopil.

Senad Jušić FOTO: Bobo icon-expand

Vojaški letalci pa so praznovali dan slovenskega vojaškega letalstva. V Vojašnici Jerneja Molana v Cerkljah ob Krki so s slovesnim postrojem pripadnikov 15. brigade vojaškega letalstva in zračne obrambe Slovenske vojske praznovali dan slovenskega vojaškega letalstva v spomin na prvi bojni polet pilotov ljubljanske letalske stotnije 12. januarja 1919.

Tranzicijska ekipa novoizvoljenega ameriškega predsednika Donalda Trumpa je le nekaj dni pred inavguracijo delila uradna portreta republikanskega tandema, ki je novembra prepričal ameriške volivce. In če se je Trump v svojem prvem mandatu odločil široko nasmehniti kameri, pa je za svoj drugi predsedniški portret izbral resnejšo držo. Podoba tako spominja na njegovo zloglasno zaporniško fotografijo iz leta 2023.

Uradni predsedniški portret Donalda Trumpa v času njegovega prvega mandata FOTO: Bela hiša icon-expand

Več kot teden dni po izbruhu obsežnih požarov v Los Angelesu pa posnetki iz zraka razkrivajo, da bo obnova Kalifornije izjemno težka, dolgotrajna in draga. Praktično celotne soseske bo potrebno začrtati na novo, saj so požari uničili območje, ki je trikrat večje od Manhattna v New Yorku. Los Angeles je sicer že sredi priprav na olimpijske igre, ki jih bo gostil leta 2028, a zdi se, da bodo morali načrte in finance podrediti požarni obnovi.

Požgan Los Angeles FOTO: Enex icon-expand

Slovenska rokometna reprezentanca pa je na prvi tekmi svetovnega prvenstva upravičila vlogo favorita. Varovanci Uroša Zormana so tekom celotnega obračuna proti Kubi narekovali tempo na igrišču, na koncu pa slavili z rezultatom 41:19.