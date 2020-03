Pregled ukrepov po občinah za preprečevanje širjenja koronavirusa

Vlada je za zajezitev širjenja okužbe s koronavirusom sprejela več ukrepov, ki veljajo za celo državo. Sicer se z namenom zajezitve širjenja novega koronavirusa zaustavlja tudi javno življenje v Sloveniji. Vlada je zaprla oziroma omejila vse nenujne storitve, s ponedeljkom se zaustavlja javni potniški promet.

Vlada bo prepovedala tudi neposredno prodajo blaga in storitve. Trgovine z živili, lekarne, banke, pošte in bencinski servisi bodo odprti, možna bosta tudi dostava hrane in izvedba nekaterih storitev na domu. Zaprte bodo šole in vrtci, večina kulturnih ustanov, odpovedani so skoraj vsi dogodki.

V spodnjem infogramu preverite, kakšne ukrepe so sprejele posamezne občine. Tudi, če občine ni na seznamu, to pomeni, da v vaši občini veljajo vsa navodila in pravila vlade za zajezitev okužbe. Predvsem pa - ostanite doma.