Pregledovanje torb, omejitev elektronskih naprav in kaznovanje staršev

Predlog novele o osnovni šoli, ki je v javni razpravi do 28. marca, vključuje novo poglavje o zagotavljanju varnosti, v njem so predvideni preventivne aktivnosti in ukrepi za zagotavljanje varnosti. Po dogodkih, v katerih bi bili ogroženi varnost in zdravje učencev, bi morala šola izvesti varnostne ukrepe, s povzročitelji pa izvajati vzgojne ukrepe. Ukrepe in vzgojne dejavnosti bi opredelila v pravilih šolskega reda.

Uporabo osebnih elektronskih naprav bi omejili na izključno pedagoške aktivnosti, ki bi bile opredeljene v letnem načrtu. Učenci bi morali naprave odložiti v poseben prostor, izjema so tiste, ki jih potrebujejo iz zdravstvenih razlogov.

V primeru suma posedovanja prepovedanih predmetov, kot so orožje, pirotehnika, alkohol, droge, tobačni izdelki in elektronske cigarete, bi šole lahko učenca pozvale k izročitvi predmetov. Če tega ne bi storil, bi lahko pregledali njegove osebne predmete in najdene elektronske naprave ali prepovedane predmete začasno odvzeli.

Predlog novele staršem nalaga odgovornost za nadzor nad predmeti, ki jih učenec prinaša v šolo, in tudi odgovornost za spoštovanje omejitve uporabe elektronskih naprav.

Po predlogu bi lahko učitelj učenca, ki s svojim ravnanjem ovira izvajanje pouka ali ogroža zdravje in varnost sebe oz. drugih, začasno umaknil iz razreda in mu omogočil alternativno obliko pouka.

Opisno ocenjevanje v tretjem razredu

Predlog novele, ki bi se začela uporabljati 1. septembra 2026, uvaja opisno ocenjevanje tudi v 3. razred osnovne šole. Trenutno to velja le za prva dva razreda.

Predvideva tudi nov obvezni predmet tehnika in digitalne tehnologije, ki bi se začel izvajati 1. septembra 2028. Iz obrazložitve je razvidno, da je ta predmet predviden v 7. razredu, zato se v tem razredu omejuje število ur obveznih izbirnih predmetov na dve uri tedensko.

Pouk slovenskega jezika in kulture bi se tako kot za tujce organiziral tudi za pripadnike romske skupnosti. Med podatke, ki jih šole zbirajo o otroku, bi vključili tudi podatek o pripadnosti romski skupnosti.

Podrobneje je opredeljena neocenjenost. Učencu, ki iz opravičljivih razlogov ne bi mogel biti ocenjen, bi novela omogočila prilagojeno ocenjevanje, ob neupravičeni odsotnosti pa bi učenca čakal predmetni izpit, ki se opravlja le enkrat v šolskem letu.