Pregreto ozračje bodo popoldne ohladile nevihte, možna tudi neurja s točo

Po nekaj dneh umirjenega vremena bo današnji dan nevihtno spet bolj pester. Zaradi bližine oslabljene hladne fronte se bo v višinah čez dan krepil severozahodni veter, po nižinah pa se bo veter obračal sprva na južno, kasneje pa na severovzhodno smer, kar bo ob kombinaciji z vročo in vlažno zračno maso predstavljalo dobre pogoje za nastanek nevihtnih oblakov in zelo verjetno tudi krajevnih neurij.

Krepko smo že zakorakali v meteorološko poletje, ki je za marsikoga najlepši del leta, toda z vremenskega vidika pogosto tudi zelo nepredvidljiv. Tako v tem letnem času ni nič nenavadnega, če trenutno še sije sonce, le eno uro kasneje pa divja uničujoče neurje. V večjem delu Slovenije sta ravno maj in junij najbolj nestabilna meseca v letu in tudi letos ni veliko drugače, le da je dogajanje zaradi visokih temperatur še toliko bolj burno.

Pred spremembo vremena bo četrtek sprva povsod sončen. Šibak južni veter bo živo srebro hitro potiskal navzgor in marsikje bomo že pred poldnevom presegli 25 stopinj Celzija. Popoldne bo najbolj vroče na Goriškem in v Vipavski dolini, kjer se bo ogrelo do 32 stopinj Celzija in tudi marsikje drugje bo živo srebro prilezlo do tridesetice.

Medtem ko se bomo v večjem delu Slovenije potili od vročine, bodo nad hribi v bližini meje z Avstrijo že zgodaj popoldne nastale prve nevihte. Bolj pestro dogajanje nas čaka v drugem delu popoldneva, ko bo možen nastanek večjega nevihtnega sistema, ki se bo od severa pomikal proti jugovzhodu Slovenije. Ob tem bodo glavno nevarnost predstavljali siloviti nalivi in močni sunki severnega vetra, zelo verjetna pa je tudi toča, ki pa predvidoma ne bo dosegala večjih dimenzij. Neurja bodo sprva verjetnejša na Koroškem, Štajerskem in v Prekmurju, pozno popoldne pa se lahko pojavijo tudi v preostalem delu države. Na Primorskem in Notranjskem, kamor vpliv fronte ne bo segel, bo ostalo večinoma suho.

Zvečer se bo ozračje povsod umirilo. Petek bo na Primorskem sončen s šibko burjo. Drugod bo zjutraj nekaj megle, v nadaljevanju dneva pa se bosta izmenjevali sivina in modrina. Popoldne bo nastalo nekaj kratkotrajnih ploh. Zaradi obrata vetra na severovzhodno smer bodo temperature nekaj stopinj nižje od današnjih, a že ob koncu tedna nam bo spet bolj vroče.