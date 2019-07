Prehitra vožnja, premalo počitka, en voznik celo pod vplivom alkohola

V nekajurnem nazoru so ustavili 62 tovornih vozil in devet avtobusov, ugotovili pa več kršitev. V treh primerih so vozniki prekoračili čas trajanja vožnje, v dveh primerih niso imeli dovolj počitka, štirje so vozili prehitro, eno vozilo pa ni bilo tehnično brezhibno. En voznik tovornega vozila je bil še pod vplivom alkohola (0,56 mg/l).

Gorenjski policisti so danes v sodelovanju s Specializirano enoto za nadzor prometa Generalne policijske uprave ter finančno upravo in prometnim inšpektoratom na avtocestni nadzorni točki na Torovem kontrolirali tovorna vozila in avtobuse. Gre za izvajanje policijskih nalog v okviru vseslovenske akcije Truck & Bus, ki poteka ta teden in je usklajena tudi s Tispolom, evropsko zvezo prometnih policij.

Ustavili so 62 tovornih vozil in devet avtobusov ter ugotovili več kršitev.

Omejen čas trajanja vožnje in počitki so pomembni za preprečevanje utrujenosti profesionalnih voznikov, ki morajo biti med vožnjo spočiti in zbrani, da lahko naložen tovor varno pripeljejo iz ene do druge točke in da se po koncu delovnega dneva ali tedna vrnejo k svojim družinam, je zapisal Bojan Kos s PU Kranj.

Pri hitrosti večjih in težjih vozil gre tako kot pri ostalih skupinah vozil za enega od pomembnejših dejavnikov pri vožnji. Pot ustavljanja tovornih vozil in avtobusov je daljša in zato tudi tesno povezana z varnostno razdaljo, ki mora biti večja. Upoštevati jo morajo tudi vozniki, ki vozijo za tovornimi vozili. Bližje, kot jim bodo, manj bodo videli, ker tovorna vozila "vzamejo" velik del pogleda naprej, če ne celo celega. Tehnična brezhibnost vozil in vožnja z 0,00 mg/l pa sta osnovna pogoja za začetek vožnje katerega koli vozila.

Promet ostalih vozil zaradi nadzora ni bil oviran, so še sporočili policisti.