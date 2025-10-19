Svetli način
Slovenija

Prehlajenega kralja zamenjal princ in z Golobom govoril o Gazi

Brdo pri Kranju, 19. 10. 2025 21.06

T.H. , STA
Predsednik vlade Robert Golob je po srečanju z jordanskim prestolonaslednikom Al Huseinom bin Abdulahom II. na Brdu pri Kranju poudaril nujnost spoštovanja premirja v Gazi in sprostitev dotoka humanitarne pomoči iz Izraela. Golob bi se sicer moral srečati z jordanskim kraljem Abdulahom II., a se je ta zaradi lažje bolezni opravičil.

Na srečanju na Brdu pri Kranju sta premier in prestolonaslednik govorila o poglobitvi dvostranskih odnosov in razmerah na Bližnjem vzhodu, zlasti v Gazi.

Golob je po srečanju v izjavi za medije dejal, da sta se s prestolonaslednikom pogovarjala predvsem, "na kakšen način zagotoviti, da to krhko premirje obstane, in na kakšen način delovati skupaj z ostalimi članicami EU, da se premirje ojača in da preide v drugo fazo mirovnega sporazuma".

Premier Robert Golob in jordanski princ Husein
Premier Robert Golob in jordanski princ Husein FOTO: Bobo

Ob tem je premier opozoril na "absolutno nujo, da izraelska vlada sprosti dotok humanitarne pomoči v Gazo" in zatrdil, da razume svojce preminulih talcev, da čim prej pridejo do trupel talcev, a da to ne more biti razlog za kolektivno kaznovanje celotnega prebivalstva Gaze.

"Regija nima luksuza, da ne bi verjela, regija verjame v vsako mirovno pobudo, ki se začne izvajati in prav v to premirje vlaga neizmerno upanje in tudi napore, da se obdrži," je poudaril Golob in opozoril tudi na morebitno zaostrovanje razmer na Zahodnem bregu.

Premier Robert Golob in jordanski princ Husein
Premier Robert Golob in jordanski princ Husein FOTO: Bobo

"Zločini s strani nezakonitih naseljencev dostikrat ostanejo enostavno spregledani zaradi genocida v Gazi, a kljub temu ne smemo pozabiti, da je lahko Zahodni breg še bolj eksplozivno žarišče," je dejal Golob.

Golob in jordanski prestolonaslednik sta znova potrdila, da je ustanovitev suverene, neodvisne palestinske države na mejah z dne 4. junija 1967 z Vzhodnim Jeruzalemom kot prestolnico na podlagi rešitve v obliki dveh držav in v skladu z ustreznimi resolucijami Združenih narodov edina pot do pravičnega in trajnega miru na Bližnjem vzhodu.

Premier Robert Golob in jordanski princ Husein
Premier Robert Golob in jordanski princ Husein FOTO: Bobo

Po navedbah kabineta predsednika vlade sta na srečanju potrdila tudi skupno zavezanost k okrepitvi dvostranskih odnosov v obliki okrepljenega partnerstva. Potrdila sta spodbujanje sodelovanja na gospodarskem, kulturnem, družbenem in akademskem področju ter na področju obrambe in varnosti. Dogovorila sta se tudi o vzpostavitvi rednih političnih posvetovanj in letnega pregleda napredka na ravni zunanjih ministrov.

Premier Robert Golob in jordanski princ Husein
Premier Robert Golob in jordanski princ Husein FOTO: Bobo

V ponedeljek pomembno srečanje v Portorožu

Ob robu srečanja sta zunanja ministrica Tanja Fajon in jordanski zunanji minister Ajman Safadi podpisala skupno deklaracijo med slovensko in jordansko vlado, ki predstavlja okviren dokument za nadgradnjo odnosov na različnih področjih.

Jordanska delegacija se bo udeležila tudi ponedeljkovega srečanja MED9 v Portorožu, ko bodo voditelji Španije, Portugalske, Francije, Italije, Malte, Hrvaške, Cipra, Grčije in Slovenije razpravljali o ključnih evropskih in mednarodnih temah, pri čemer bosta v ospredju konkurenčnost evropskega gospodarstva in Bližnji vzhod. Glede slednjega se bo z njimi pogovarjal tudi Abdulah II.

robert golob princ Husein jordanija srečanje MED9
