Prehod Bešiča Loredana v poslanske klopi malo verjeten

Po neuradnih informacijah STA Danijel Bešič Loredan po odstopu s funkcije ministra za zdravje ne bo sedel v poslansko klop Gibanja Svoboda. To možnost bi namreč lahko izbral kot nadomestni poslanec ministra za Slovence v zamejstvu in po svetu Mateja Arčona. Tudi vodja poslanske skupine Svoboda Borut Sajovic je dejal, da pričakuje, da bo poslanska skupina do poletnih parlamentarnih počitnic in tudi jeseni ostala v enakem številu in sestavi kot doslej.

icon-expand Danijel Bešič Loredan FOTO: Bobo

Bešič Loredan je sicer vse od nastopa vlade vodil zdravstveni resor, zato poslanske funkcije ni opravljal nikoli. Po odstopu se je zavil v molk in tudi danes še ni želel razkriti, kakšna bo njegova nadaljnja pot po prenehanju ministrske funkcije. Odstopno izjavo z mesta ministra za zdravje, ki mu jo je v podpis ponudil premier Robert Golob, je Bešič Loredan podpisal v petek. Po njegovem odstopu bo funkcijo zdravstvenega ministra začasno prevzel premier sam.

Državni zbor se bo z menjavo na vrhu zdravstvenega resorja seznanil v četrtek na izredni seji, na kateri bo po napovedih prisoten tudi Bešič Loredan. S tem bo ministru v odstopu prenehal mandat. Kdo bo prevzel vodenje resorja s polnim mandatom, za zdaj še ni znano. Obravnava interventnega zakona na področju nabave zdravil po nujnem postopku Poslanci bodo ob tem obravnavali tudi predlog Zakona o dolgotrajni oskrbi, predlog novele Zakona o socialnem varstvu ter interventni zakon na področju nabave zdravil, ki ga je vlada sprejela minuli teden. Z njim želi začasno urediti problematiko nabave zdravil, s katero se že dlje časa soočajo javni lekarniški zavodi. Po predlogu bi začasno odpravili problematiko hkratnega spoštovanja predpisov s področja lekarniške dejavnosti in predpisov s področja javnega naročanja s strani javnih lekarniških zavodov.

Predstavniki poslanskih skupin so določili tudi dnevni red izredne seje DZ, ki se bo začela v četrtek ob 15. uri in nadaljevala v petek ob 10. uri.

Kot je na seji kolegija predsednice DZ ugotavljal poslanec NSi Janez Cigler Kralj, se javni lekarniški zavodi velikokrat znajdejo v težavah, ko bi po določbah Zakona o lekarniški dejavnosti v določenih primerih zdravilo morali zagotoviti v največ 24 urah, Zakon o javnem naročanju pa sistemsko ne določa takih izjem in lekarnam ne omogoča, da bi to storile zakonito. Ker menijo, da bi zagotavljanje nemotene preskrbe zdravil moralo biti izjema v javnem naročanju, so obravnavo po nujnem postopku zato izjemoma podprli. Ob tem so pozvali, da rešitev čim prej postane dolgoročna in ne samo začasna.