Prehod hladne fronte: meja sneženja se spušča

Hladna fronta je že dosegla skrajni sever Slovenije. Tekom dneva bo prešla še ostalo Slovenijo. Zaradi nestabilnega ozračja bodo nastajale tudi nevihte s sodro. Meja sneženja se spušča, zjutraj je bila na 1300 metrih nadmorske višine, zdaj pa je na severu že pod 1000 metri.

Trenutne temperature po Sloveniji so še visoke, tekom dopoldneva pa se bo na severu začelo hladiti. Na Gorenjskem, Štajerskem in Koroškem že nastajajo nevihte z nalivi in sodro.

Proti poldnevu bo dež tudi po nekaterih nižinah Gorenjske, Koroške in Štajerske prehajal v sneg. Ker bo ozračje nestabilno, bodo nastajale tudi nevihte s sodro. Hladna fronta bo le počasi napredovala proti jugu. Na Dolenjskem, v Beli krajini in na Notranjskem se bo bolj ohladilo šele po 14. uri, napoveduje naš hišni prognostik Rok Nosan.

Tekom dneva pogostejše padavine Ker bo ozračje nestabilno, bodo nastajale krajevne nevihte z nalivi in sodro, meja sneženja pa se bo ob močnejših padavinah ponekod lahko spustila do nižin. Omembe vredne snežne odeje v krajih pod 500 metrov nadmorske višine sicer ne bo, višje pa bo lahko zapadlo do 20 centimetrov snega. Tekom dneva bodo padavine postale pogostejše tudi drugod po državi, a bo njihova količina manjša. Od severa bo k nam dotekal vse hladnejši zrak, meja sneženja pa se bo popoldne tudi ponekod na Notranjskem in Kočevskem spustila do nižin. Drugod po nižinah bo le deževalo ali pa se bosta menjavala dež in sneg. Padavine bodo v prvem delu noči na četrtek povsod ponehale.

Največ snega bo predvidoma zapadlo v nekoliko višje ležečih krajih Koroške in Gorenjske, lahko tudi od 10 do 20 centimetrov. FOTO: Reuters