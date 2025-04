Prihaja hladna fronta: deset stopinj nižje temperature in pozeba

Po napovedih vremenoslovcev bo danes še prevladovalo sončno vreme, proti večeru pa se bo oblačnost od severa povečala. Čez dan bo pihal veter zahodnih smeri, ponekod na Štajerskem in v Prekmurju severni veter. Najvišje dnevne temperature bodo od 19 do 23 stopinj Celzija.

Jutri čez dan se bo postopno razjasnilo, a bo bistveno hladneje kot danes, saj bo nad nami polarna zračna masa. Najnižje jutranje temperature bodo od 0 do 4, na Primorskem do 9, najvišje dnevne od 8 do 11, na Primorskem do 13 stopinj Celzija. Občutek mraza bosta krepila še močan severozahodni veter in zmerna do močna burja na Primorskem.

Noč na ponedeljek bo jasna. V ponedeljek bo veter postopoma slabel, ne pa povsod ponehal in ponedeljkovo jutro bo mrzlo. Sprva bo delno jasno, čez dan se bo na vzhodu oblačnost povečala. Hladno bo, zjutraj bo v zatišnih legah nevarnost pozebe. V torek bo delno jasno z občasno povečano oblačnostjo. Zjutraj bo nevarnost pozebe.

Najverjetnejši razpon jutranjih temperatur, ki temelji na izračunih več različnih meteoroloških modelov, so na Agenciji RS za okolje (Arso) po slovenskih regijah prikazali na grafiki.