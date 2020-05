Prehod meje s Hrvaško hitrejši zaradi spletne strani, kamor vpišete podatke

Še prejšnji konec tedna so na mejnem prehodu Dragonja, ki je glavna vstopna točka v Istro, številni čakali v ne sicer dolgih kolonah. Zaradi dolgih postopkov na meji. Danes kljub večjemu številu vozil vse skupaj teče precej bolj gladko."Včeraj sem čakal približno 20 minut, ampak ni bilo hudega," je povedal eden od potnikov.

Zlatko Dolič, pomočnik komandirja na MP Dragonja, je pojasnil postopek prečkanja meje."Na vstopu se poda na vpogled hrvaškemu policistu dokument, hrvaški policist dokument skenira in če je potnik predhodno registriran, dobi policist na monitorju izpis dovoljen vstop, zadeva se potem poklika in je to to."

Da so uporabili aplikacijo za prehod meje, so potrdili tudi naši sogovorniki. Prav to bo ključnega pomena, da na mejah ne bodo nastajale gneče, čeprav so jih številni že vajeni. "To je tukaj precej običajno, to je zelo obremenjen prehod, tukaj vedno čakamo dve, tri ure."