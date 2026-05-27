Prehod neviht bo hiter, a buren: temperature za 15 stopinj nižje

"V višinah začenja proti Alpam in našim krajem od severozahoda dotekati nekoliko hladnejši zrak, kar s hkratno pregretostjo zračne mase v krajih južno od Alp pomeni povečano nestabilnost ozračja nad nami," napovedujejo na Arsu.
Prve nevihte so se že zjutraj pojavile nad Karavankami, drugod se bodo nevihte pojavile med 13. in 19. uro. "Pred pojavom neviht se bo predvsem v južnih krajih še segrelo nad 30 stopinj Celzija, nato pa bo temperatura ob nevihtah padla za 10 do 15 stopinj."
Nevarnost toče
"Verjetnost za pojav toče bo nekoliko večja na zahodu Slovenije (okoli 10 odstotkov za točo debeline nad 2 cm in okoli 2 odstotka za točo debeline nad 5 cm). V osrednji in vzhodni Sloveniji bo verjetno več težav kot toča povzročal močan nevihtni piš. Seveda bodo nevihte spremljali tudi nalivi in udari strel," opozarjajo na Arsu, kjer so stopnjo opozorila za vso državo dvignili na oranžno.
Ker bo prehod neviht dokaj hiter, bodo nalivi kratkotrajni. Nekaj težav lahko povzroči razlivanje padavinske vode v naseljih, a na Arsu mirijo, da poplav ne pričakujejo.
Obeti
V petek in soboto bo večinoma jasno. V soboto bo spet bolj vroče.
