Prehod neviht bo hiter, a buren: temperature za 15 stopinj nižje

Ljubljana, 27. 05. 2026 09.43 pred 59 minutami 1 min branja 10

Avtor:
N.L.
Poletna nevihta v Ljubljani

Po vročem začetku tedna proti našim krajem doteka hladnejši zrak. "Glavnino nevihtnega dogajanja po Sloveniji pričakujemo med 13. in 19. uro. Nevihte se bodo sprva pojavljale na severu Slovenije, nato se bodo širile proti jugu in predvidoma po 19. uri ponehale tudi na jugu. Zvečer se bo nevihtno dogajanje umirilo," napovedujejo na Agenciji za okolje. Prehod neviht bo hiter, temperatura pa bo ponekod padla tudi za 15 stopinj Celzija. Na zahodu države bo lahko padala toča.

"V višinah začenja proti Alpam in našim krajem od severozahoda dotekati nekoliko hladnejši zrak, kar s hkratno pregretostjo zračne mase v krajih južno od Alp pomeni povečano nestabilnost ozračja nad nami," napovedujejo na Arsu.

Prve nevihte so se že zjutraj pojavile nad Karavankami, drugod se bodo nevihte pojavile med 13. in 19. uro. "Pred pojavom neviht se bo predvsem v južnih krajih še segrelo nad 30 stopinj Celzija, nato pa bo temperatura ob nevihtah padla za 10 do 15 stopinj."

Prve nevihte so se zjutraj že pojavile na severu
FOTO: Arso

Nevarnost toče

"Verjetnost za pojav toče bo nekoliko večja na zahodu Slovenije (okoli 10 odstotkov za točo debeline nad 2 cm in okoli 2 odstotka za točo debeline nad 5 cm). V osrednji in vzhodni Sloveniji bo verjetno več težav kot toča povzročal močan nevihtni piš. Seveda bodo nevihte spremljali tudi nalivi in udari strel," opozarjajo na Arsu, kjer so stopnjo opozorila za vso državo dvignili na oranžno.

Vremensko opozorilo
FOTO: Arso

Ker bo prehod neviht dokaj hiter, bodo nalivi kratkotrajni. Nekaj težav lahko povzroči razlivanje padavinske vode v naseljih, a na Arsu mirijo, da poplav ne pričakujejo.

Obeti

V petek in soboto bo večinoma jasno. V soboto bo spet bolj vroče.

Poglavja:
KOMENTARJI10

Slash
27. 05. 2026 10.49
Groza, samo ena stopnja pred RDEČIM ALARMOM !!!
zapor
27. 05. 2026 10.48
vav nevihte prvič na tem svetu, čudež, Abo vijoličen alarm
CorbaMorba
27. 05. 2026 10.43
Prvo sarkazem v komentarjih, nato pa jokat pristojnim službam, ko bo toča uničila vse.
Anion6anion
27. 05. 2026 10.37
Vijolični alarm. Prvič v življenju bomo videli nevihte🙂
Watcherman
27. 05. 2026 10.33
Pravilna napoved naravnega slabega vremena.Lp
Watcherman
27. 05. 2026 10.28
Bo spet bio inženiring vremena umetno ustvarjenega phahahaha?.Lp
UnknownIdentity
27. 05. 2026 10.24
Vsakmo 100 jurjov zracunat pa bo. Noben nebo vec hodo bos v gore
UnknownIdentity
27. 05. 2026 10.25
P.S napacen clanek lol
Koronavirusovec
27. 05. 2026 10.15
v ljubljani bo treskalo že pred 4. uro popoldne to je moja napoved
jedupančpil
27. 05. 2026 10.13
si-alert :)
wsharky
27. 05. 2026 10.00
vreme bo takšno ali drugačno, samo, da bo
