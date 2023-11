Prehod nove fronte: ob močnejših nalivih lahko narastejo hudourniki

Zjutraj bodo do velikih pretokov sprva narasle reke na zahodu Slovenije, dopoldan in čez dan pa tudi v večjem delu države. Zato na Agenciji RS za okolje svetujejo, da ljudje, ki živijo na ogroženih območjih, redno spremljajo trend vodostaja ter meteorološka in hidrološka obvestila.

Količine padavin v celotnem padavinskem dogodku ne bodo zelo izdatne, kljub temu pa bo v zahodni in severozahodni Sloveniji do sobotnega jutra padlo povečini od 20 do 50 mm, podobne količine pričakujemo tudi na skrajnem jugu in jugovzhodu. Manj bo padlo v severovzhodni Sloveniji, povečini okoli 10 mm, napovedujejo na Arsu.

V soboto dopoldne bodo padavine ponehale in v preostanku konca tedna si lahko obetamo v glavnem suho vreme. Že v soboto čez dan se bo oblačnost trgala, noč na nedeljo pa bo jasna. Proti jutru bo po nekaterih nižinah seveda nastala megla. Nedeljsko jutro bo hladno, marsikje v notranjosti Slovenije bodo najnižje jutranje temperature pod lediščem. Čez dan bo povečini od 10 do 13 stopinj Celzija.