'Prehodil sem vso pot, od patruljnega policista do prvega med enakimi'

Ob tem je izredno pohvalil delo Policije v času katastrofalnih poplav, ki so prizadele Slovenijo. "Če slovenska Policija skupaj s Slovensko vojsko, gasilci in reševalci ne bi ukrepala tako, kot je, bi imeli v Sloveniji med poplavami bistveno več žrtev," je poudaril.

Po ministrovih besedah je Jušić karierni policist, ki je prehodil pot od lokalne policijske postaje na Primorskem do generalne policijske uprave v Ljubljani in do mesta generalnega direktorja Policije.

"Na Policiji sem že več kot 32 let. Sem karierni policist in sem prehodil vso pot od patruljnega policista do prvega med enakimi, generalnega direktorja slovenske Policije," pa je v izjavi za javnost poudaril Jušić.

Kot je povedal, si bo še naprej prizadeval "skrbno in kakovostno opravljati svoje delo", pa tudi za neodvisnost in strokovnost dela Policije. "Verjamem, da mi bodo v veliko pomoč moje bogate izkušnje in znanje, ki sem si jih pridobil. Policija je pri svojem delu uspešna, to lahko zatrdim. Je servis za ljudi, tukaj smo, ker nas ljudje potrebujejo. Nenazadnje je naša temeljna naloga varovati življenje in premoženje ljudi," je poudaril Jušić in se zahvalil policistom za njihovo delo.

Zagotovil je, da si bo skupaj z obema reprezentativnima policijskima sindikatoma in stanovskimi organizacijami trudil ustvarjati takšne pogoje za delo, da bo delo policistov učinkovito in varno.

Vlada je Jušića imenovala za mandatno dobo petih let, in sicer od 8. septembra 2023 do najdlje 7. septembra 2028, z možnostjo ponovnega imenovanja.