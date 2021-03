Pokojninska novela: Predčasno izenačevanje odmernega odstotka med spoloma

V SAB, kjer so vložili predlog, so se sprva zavzemali za tri leta krajše prehodno obdobje, vendar so potem z vlado dosegli soglasje za zdajšnji predlog rešitve. V SAB sicer še vedno menijo, da je bil prvotni predlog pravičnejši in za posameznike ugodnejši.

Najnižje invalidske pokojnine pa bodo po predlogu že letos višje in bodo predstavljale 41 odstotkov najnižje pokojninske osnove. V primerjavi z lanskim letom bodo približno 50 evrov višje in bodo znašale približno 383 evrov. Dvig po predlogu ne bo veljal samo za letošnje leto, ampak tudi za naprej. Zajeti bodo tako sedanji invalidski upokojenci kot tudi tisti, ki se bodo invalidsko upokojili v prihodnje.

Poleg nekaj nomotehničnih dopolnil so sprejeli tudi dopolnilo Levice, po katerem se bodo najnižje pokojnine dvignile na 442 evrov, kar je raven kratkoročnih minimalnih življenjskih stroškov, pokojnine za 40 let delovne dobe pa vsaj na raven dolgoročnih minimalnih življenjskih stroškov, ki je 613 evrov.