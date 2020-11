Prehranska dopolnila pod drobnogledom, prvi na vrsti vitamin D

Poleti potrebe po vitaminu D pokrijemo že s krajšo zmerno izpostavljenostjo soncu, npr. s 15-minutnim sprehodom, če so soncu izpostavljene vsaj roke in obraz. Nasprotno pa v jesensko-zimskem obdobju zaradi nizke intenzitete sončnih žarkov tvorbe vitamina D v koži skorajda ni, zato je potreben ustrezen prehranski vnos. Strokovnjaki v tem času svetujejo uporabo prehranskih dopolnil.

Osveščanje javnosti je, kot kaže, padlo na plodna tla, povpraševanje po vitaminu D se je povečalo, s terena poročajo celo o začasnih težavah z dobavljivostjo. Hkrati pa na Inštitutu za nutricionistiko dobivajo tudi vrsto vprašanj glede kakovosti posameznih prehranskih. Medtem ko nam pri živilih veliko povedo vonj, okus in izgled, nam pri prehranskih dopolnilih ne preostane drugega, kot da zaupamo proizvajalcu. " Kot odziv na izjemno pereče vprašanje smo se odločili nemudoma vzpostaviti program preverjanja kakovosti prehranskih dopolnil, pri čemer se bomo v tej fazi osredotočili na dodatke z vitaminom D, " so sporočili.

Prehranska dopolnila so živila, katerih namen je dopolnjevati običajno prehrano. Gre za koncentrirane vire posameznih ali kombiniranih hranil ali drugih snovi s hranilnim ali fiziološkim učinkom, ki so običajno v prometu v obliki kapsul, tablet in drugih podobnih oblikah, da se jih lahko uživa v odmerjenih majhnih količinskih enotah, pojasnjujejo na Inštitutu za nutricionistiko.

"Prehranska dopolnila so v osnovi izdelki, namenjeni dopolnjevanju običajne prehrane. Vendar je za določene skupine prebivalcev dodajanje posameznih hranil pomembno za njihovo zdravje. Za mnoge je tako na primer jeseni in pozimi priporočljivo dodajanje vitamina D, vegani in nekateri starejši odrasli dodajajo vitamin B12, ženske, ki načrtujejo nosečnost in nosečnice, pa prehrani dodajajo folno kislino. V takšnih primerih je zelo pomembno, da zaužita prehranska dopolnila v resnici vsebujejo deklarirane snovi v pričakovani količini," je izpostavil Pravst.