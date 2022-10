Prehransko dopolnilo: kolagen v prahu v hidrolizirani obliki

Prehransko dopolnilo s kolagenom postaja vse bolj priljubljeno. Uporabljajo ga osebe različnih starosti. Osnovni cilj uporabe je seveda bolj mladosten videz kože, vendar si je mogoče obetati številne dodatne koristi.

Pri tem je pomembno, da izberete kakovostno prehransko dopolnilo. Kolagen mora biti namreč v ustrezni obliki, sicer izkoristek ne bo optimalen. Posledično pa koristi ne bodo tako izrazite. Najboljši kolagen je torej tisti, ki ga telo zlahka absorbira. Prav zato se priporoča hidrolizirana oblika v prahu, saj je absorpcija pri tej obliki nadpovprečno uspešna. Kdaj se priporoča prehransko dopolnilo kolagen? Staranje je neizogiben proces, ki mu ne more ubežati nihče. Z zdravimi navadami ta proces praviloma nekoliko upočasnimo, toda določene spremembe v našem telesu so neizogibne. S staranjem se denimo povečuje tveganje za bolečine v sklepih , koža postaja vse bolj suha in manj elastična, posledično pa se začnejo pojavljati gubice, pogosta težava pri starejših pa so tudi razcepljeni nohti ter zelo krhki, lomljivi lasje. Eden od možnih vzrokov za tovrstne težave je prav pomanjkanje kolagena.

Gre za strukturno beljakovino, ki je celo najbolj zastopana beljakovina v našem telesu. Pomembna je za zagotavljanje opore in oblike. Žal pa je ena od neizogibnih posledic staranja upočasnjena tvorba. Ta proces se začne zelo zgodaj, in sicer že okoli 20. leta starosti. Vsako leto se nato proizvodnja zmanjša za približno en odstotek. Tako je smiselno, da začnemo že zgodaj razmišljati o tem, kako vsaj deloma nadomestiti izgube, posebno če opažate, da se vaša koža stara nadpovprečno hitro, ali če se spopadate s težavami, kot so razcepljeni nohti in bolečine v sklepih. Eden od osnovnih ukrepov za ublažitev težav je pogostejše uživanje živil, bogatih z vitaminom C, saj tovrstna živila spodbujajo naravno tvorbo. V to skupino uvrščamo živila, kot so (rdeča) paprika, brstični ohrovt, limone, pomaranče in drugi agrumi, kivi, ribez, jagode, koriander, brokoli, mango, grah, paradižnik ter cvetača. Za spodbujanje naravne tvorbe je hkrati koristen azijski ginseng oziroma ženšen (Panax ginseng), podobno pa velja za morske alge. Po potrebi pa lahko uporabite prehransko dopolnilo kolagen , je primeren za osebe, ki želijo upočasniti proces staranja oziroma ublažiti tipične težave, ki spremljajo staranje.

Bolečine v sklepih in drugi znaki pomanjkanja kolagena Kot omenjeno, je želja po bolj mladostni, napeti koži običajno primarni razlog, zaradi katerega se ljudje odločajo za prehransko dopolnilo. Kolagen pa nikakor ni koristen samo za kožo, ampak koristi mnogim drugim delom telesa, vključno z vašimi lasmi. Prehransko dopolnilo poskrbi za krepitev las, saj pripomore k uspešnejši sintezi kreatina – beljakovine, ki je osnovni gradnik naših las. Krepitev las je hkrati posledica antioksidativnega delovanja prehranskega dopolnila, saj prosti radikali med drugim škodujejo tudi lasišču in lasnim mešičkom. Ena od pogostih posledic oksidativnega stresa so tako poškodovani lasje, toda na srečo je mogoče težavo ublažiti s tem, da uporabite kakovostno prehransko dopolnilo. Kolagen za lase pa je obenem koristen dodatek za preprečevanje prezgodnjega sivenja. Tudi tovrstne težave so namreč pogosto povezane z oksidativnim stresom, ki ga lahko ublaži kolagen. Za lase pa je pomemben še vpliv prehranskega dopolnila na usnjico, saj so korenine naših las locirane prav v tej plasti. Eden od znakov pomanjkanja so nemalokrat tudi razcepljeni nohti . Seveda ne smemo pozabiti niti na to, kako pomemben je kolagen za sklepe, saj so pogost simptom pomanjkanja prav bolečine v sklepih. Pomanjkanje pa se obenem kaže še v obliki zmanjševanja prožnosti tetiv, ligamentov in ožilja ter v obliki težav s prepustnim črevesjem oziroma prepustnimi črevesnimi stenami, kar nemalokrat privede do sindroma prepustnega črevesja, za katerega je značilno sproščanje škodljivih snovi v krvni obtok.

