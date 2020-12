Preigravanje politične kombinatorike: Erjavec na sestanek s Počivalškom

Karl Erjavec se je že pred izvolitvijo za predsednika DeSUS sestal z vodstvom SMC. Zdravko Počivalšek, ki ne skriva želje po močnejšem sodelovanju s politično sredino, ga je že takoj po sobotnem kongresu povabil na srečanje. Da je vsak napor v smeri sodelovanja sredinskih strank smiseln, je v ponedeljek za TV Slovenija ocenil tudi predsednik DZ iz vrst SMCIgor Zorčič.

Pričakovati je, da bo Erjavec Počivalšku danes razgrnil svoje poglede na politično kombinatoriko in preveril tudi morebitno podporo SMC za svoje mandatarstvo, o čemer se zadnje čase ugiba vse glasneje. Poslance SMC in DeSUS namreč Koalicija ustavnega loka (KUL), v katero so že vključene opozicijske LMŠ, SD, Levica in SAB, vabi v novo vlado. Te stranke namreč nimajo potrebnih 46 glasov za uspeh konstruktivne nezaupnice.