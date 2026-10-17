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Slovenija

Preimenovali praznika Prekmurcev in Primorcev in uvedli dan Triglava

Ljubljana, 17. 10. 2026 07.46 pred 22 minutami 2 min branja 2

Avtor:
STA
Vstajenje Primorske

Novela zakona o praznikih, ki je začela veljati danes, kot nov državni praznik uvaja dan Triglava. Dozdajšnji praznik priključitve Prekmurja in združitve prekmurskih Slovencev z matičnim narodom, 17. avgust, je po novem praznik združitve prekmurskih Slovencev z matičnim narodom, 15. september pa praznik vrnitve Primorske k matični domovini.

Dan Triglava, 7. avgust, je spomin na dan, na katerega je Jakob Aljaž leta 1895 na vrhu Triglava postavil stolp. Aljažev stolp je po navedbah poslancev Svobode, SD in Levice, ki so predlog novele zakona o praznikih in dela prostih dnevih vložili v zakonodajni postopek konec lanskega leta, postal brezčasen simbol slovenske samostojnosti, odpora proti potujčevanju in narodne identitete. Triglav si kot temeljni simbol slovenskega naroda zasluži mesto v koledarju državnih praznikov, so poudarili. Dan Triglava ni določen kot dela prost dan.

Praznika Primorcev in Prekmurcev pod novim imenom

Aktualna koalicija pa je predlog novele razširila s spremembo poimenovanja dveh praznikov, ki ju praznujemo 17. avgusta in 15. septembra. Dozdajšnji praznik priključitve Prekmurja in združitve prekmurskih Slovencev z matičnim narodom je tako v skladu z novelo praznik združitve prekmurskih Slovencev z matičnim narodom, nič več pa tudi priključitve Prekmurja. V imenu dozdajšnjega praznika priključitve Primorske k matični domovini pa novela samostalnik priključitev nadomesti s samostalnikom vrnitev.

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Glede na to bomo v prihodnje 17. avgusta zaznamovali praznik združitve prekmurskih Slovencev z matičnim narodom, 15. septembra pa praznik vrnitve Primorske k matični domovini.

Predlagatelji prvotnega predloga novele so spreminjanju poimenovanj obeh praznikov v DZ ostro nasprotovali in koaliciji očitali ideološki boj. V koaliciji so medtem opozarjali, da praznikoma vračajo imeni, ki sta veljali od leta 2005.

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prazniki primorska prekmurje triglav

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KOMENTARJI2

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windskiper
17. 10. 2026 08.15
dajte se ukvarjat z zakoni o razbremenitvi dela in zmanjšanju javne porabe in posledicno davkov...zato ste tam, ne pa neke praznike
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realist9000
17. 10. 2026 08.12
Pravilno, kar je naše se vrne in ne priključi.
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0 0
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