Preimenovali praznika Prekmurcev in Primorcev in uvedli dan Triglava

Dan Triglava, 7. avgust, je spomin na dan, na katerega je Jakob Aljaž leta 1895 na vrhu Triglava postavil stolp. Aljažev stolp je po navedbah poslancev Svobode, SD in Levice, ki so predlog novele zakona o praznikih in dela prostih dnevih vložili v zakonodajni postopek konec lanskega leta, postal brezčasen simbol slovenske samostojnosti, odpora proti potujčevanju in narodne identitete. Triglav si kot temeljni simbol slovenskega naroda zasluži mesto v koledarju državnih praznikov, so poudarili. Dan Triglava ni določen kot dela prost dan.

Aktualna koalicija pa je predlog novele razširila s spremembo poimenovanja dveh praznikov, ki ju praznujemo 17. avgusta in 15. septembra. Dozdajšnji praznik priključitve Prekmurja in združitve prekmurskih Slovencev z matičnim narodom je tako v skladu z novelo praznik združitve prekmurskih Slovencev z matičnim narodom, nič več pa tudi priključitve Prekmurja. V imenu dozdajšnjega praznika priključitve Primorske k matični domovini pa novela samostalnik priključitev nadomesti s samostalnikom vrnitev.

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Glede na to bomo v prihodnje 17. avgusta zaznamovali praznik združitve prekmurskih Slovencev z matičnim narodom, 15. septembra pa praznik vrnitve Primorske k matični domovini.

Predlagatelji prvotnega predloga novele so spreminjanju poimenovanj obeh praznikov v DZ ostro nasprotovali in koaliciji očitali ideološki boj. V koaliciji so medtem opozarjali, da praznikoma vračajo imeni, ki sta veljali od leta 2005.